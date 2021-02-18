Fintech sektöründen iş birliği; banka hesabına gerek olmadan döviz alım-satımı yapılabilecek

Yeni nesil ödeme platformu ininal ve fintech girişim kurucusu olarak faaliyet gösteren Insha Ventures yeni bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda, ininal kullanıcıları için 7 gün 24 saat döviz alım satımı yapabilecek.

Fintech girişim kurucusu olarak 2020 yılında faaliyetlerine başlayan Insha Ventures ile bireysel ve kurumsal müşterilere temel finansal hizmetler sağlayan yeni nesil ödeme platformu ininal, finansal teknolojiler alanında önemli bir iş birliğine imza attı. Bu iş birliği kapsamında Albaraka API Platformu çatısı altında geliştirilen kur bilgisi ve döviz alış-satış API'leri ininal Cüzdan'a entegre edildi. Böylece kullanıcılar ininal Cüzdan üzerinden artık döviz hesabı açabilecek ve banka hesabına gerek olmadan döviz alım-satımı yapabilecek. İş birliği ile ininal kullanıcılarının başlangıçta döviz alım-satımı olmak üzere ilerleyen dönemde tüm bankacılık ürünlerine ulaşması hedefleniyor.

GONCA: KULLANICILARIMIZ 7/24 DÖVİZ ALIM SATIMI YAPABİLECEK

Insha Ventures iş birliğini değerlendiren ininal CEO'su Hakan Gonca, kullanıcıların 7/24 döviz alım satımı yapabileceğini söyledi.

Gonca, "Pandeminin gölgesinde geçen bir yılı tamamladık. Bu dönemde değişen tüketim alışkanlıklarına uygun olarak kullanıcılarımızın beklentileri doğrultusunda yeni ürün ve hizmetlerimizi hayata geçirdik. Bu kapsamda ininal Plus Hesap ve 7/24 para transferi hizmetlerimizi kullanıcılarımızla buluşturduk. 2020 yılının son döneminde de bir parçası olduğumuz Multinet Up ile iş birliği yaparak kare koda yatırım yaptık. Kullanıcılarımıza 30 bin Multinet noktasında ininal Cüzdan üzerinden kare kod ile ödeme özelliği sunmaya başladık. Ödemelerini kare kod üzerinden yapan kullanıcılarımıza harcamalarının yüzde 5'ini anında geri kazandırıyoruz. 2021 yılına da hızlı bir giriş yaparak Albaraka Türk Katılım Bankası'nın iştiraki olan Insha Ventures ile güçlerimizi birleştirdik. Regülasyon tarafında açık bankacılık ve dijital yöntemlerle kullanıcıların tanınmasına olanak sağlayacak adımların atılmasıyla birlikte, finans sektöründe hareketli bir dönemin bizi beklediğini düşünüyoruz. Dijitalleşmeyle başlayan sektördeki demokratikleşme, açık bankacılık ile doruk noktasına ulaşacak. Açık bankacılıkla birlikte, bankalar ve fintech'lerin iş birliktelikleri önem kazanacak. Türkiye fintech ekosistemi ve bankacılık ekosistemi içerisindeki iki önemli şirketin, bu proje ile son kullanıcının hayatını kolaylaştırarak fayda sağlayacak bir iş birlikteliği ortaya koyduğunu ve açık bankacılık ortaklığına önemli bir örnek oluşturduğunu düşünüyoruz. Yeni iş birliğimiz kapsamında ininal kullanıcıları banka hesabına gerek olmadan ininal Cüzdan üzerinden döviz hesabı açarak, 7 gün 24 saat dolar ve euro alıp satabilecekler. Kullanıcılarımızın aldıkları tutar karşılığı TL hesaplarından düşecek. Döviz alım-satım işlemleri ve kurların belirlenmesi insha Ventures tarafından yapılacak. Önümüzdeki dönemde kullanıcılarımızın tüm finansal hizmetlerini karşılama hedefimizle mikro kredi, hisse alım-satımı, altın ve yurt dışı para transferi gibi ürünlerimiz ile hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

SEZER: FINTECH VE BANKA DAYANIŞMASININ ÖNEMLİ BİR ÖRNEĞİ

Fintech ekosisteminin başarılı iki şirketini bir araya getiren söz konusu iş birliğinin fintech dayanışması için güzel bir örnek teşkil ettiğinin altını çizen Insha Ventures CEO'su Yakup Sezer, bu iş birliğinin aynı zamanda fintech ile bir bankanın ortak iş geliştirmesi açısından da önemli bir adım olduğunu söyledi.

Sezer sözlerine şöyle devam etti:

"2020 yılı zorlu ve sıkıntılı bir yıl olmasının yanı sıra birlik ve dayanışmanın gücünü de bizlere hatırlatan bir yıl oldu. Fintech ekosistemi özelinde ise hem dünyada hem de Türkiye'de pek çok önemli gelişmelere şahit olduk. Bu süreçte insanların hayatlarını kolaylaştırmak için bir taraftan regülasyonlar kapsamında yenilikçi finansal teknolojiler geliştirmeye devam ederken, diğer taraftan ise ekosistemin ortaya koyduğu güce olan inancımızla yeni iş birlikleri için çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu kapsamda ininal ile yaptığımız iş birliğini çok değerli görüyor, ininal kullanıcılarına fayda sağlayacak döviz API'leri entegrasyonunu tamamlamış olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Bu iş birliğiyle ininal kullanıcılarının başlangıçta döviz alım-satımı olmak üzere ilerleyen dönemde tüm bankacılık ürünlerine ulaşmasını hedefliyoruz. Böylece bir taraftan finansal okuryazarlığa katkı sağlarken, aynı zamanda finansal kapsayıcılığı da destekliyoruz. Önümüzdeki dönemde de hayata geçireceğimiz yeni projelerle hem ekosistemi desteklemeye hem de bireylerin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı