Fındıkta rekolte çalışması titizlikle sürdürülüyor

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, fındıkta devam eden rekolte tespit çalışmalarını yürüten komisyon üyelerinin titizlikle sayımlarını yaptığını, ocakların arasındaki mesafenin ölçümü de dahil her türlü hassasiyeti gösterdiğini söyledi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müdürlükleri koordinesinde Ordu Ticaret Borsası, FİSKOBİRLİK, Karadeniz İhracatçılar Birliği, Altınordu Ziraat Odası, Fındık Araştırma Enstitüsü ve bazı ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla rekolte tespit komisyonu kurulduğunu belirtti.

Komisyonun rekolte tespit çalışmasına bir hafta önce Gülyalı ilçesinden başladığını ifade eden Yılmaz, çalışmaların Altınordu, Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerinde koordineli şekilde devam ettirildiğini aktardı.

Yılmaz, rekolte tespit komisyonunun 19 ilçede 400 noktada sayım yapacağına işaret ederek, komisyon üyelerinin titizlikle sayımlarını gerçekleştirdiğini, ocakların arasındaki mesafenin ölçümü de dahil her türlü hassasiyeti gösterdiğini kaydetti.

Rekolte sayımında fındıktaki çeşitli hastalıkların da belirlendiğine dikkati çeken Yılmaz, "Bu sayımlarda boş fındık oranları, ayrıca hastalık ve zararlıların fındıkta yapmış olduğu etkiler de dikkate alınarak sayım işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar sahil kesiminde tamamlandıktan sonra orta kesimde, ardından yüksek kesimlerde gerçekleştirilecek." dedi.

Yılmaz, bu süreçte hiçbir detayın atlanmayacağına vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 2 haftalık saha çalışmalarının ardından masa başında çalışmalar devam edecek ve tespit edilen rakamlar ortaya konmak suretiyle rekolte tespiti yapılmış olacak. Tabii her zaman olduğu gibi bu sene de rekoltede en doğru sonuca ulaşmayı istiyoruz. Burada sektördeki tüm paydaşların yer aldığı komisyon marifetiyle rekolte tespit çalışması yürütülmektedir. Temmuz ayının ortasına doğru bu çalışmalar tamamlanmış olacak ve bu çalışmalardan elde edilen tahmini rekolteyi Bakanlığımıza bildirmiş olacağız."

Yılmaz, rekolte tespit komisyonunda görev alan herkesi yürüttüğü hassas çalışmasından dolayı kutladı.

"Komisyonun en doğru tespiti yapacağından şüphemiz yok"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan da rekolte tespit komisyonunda oda üyelerinin de bulunduğunu anımsatarak, oluşturulan bu komisyonun üreticiler adına en doğru tespiti yapacağından şüpheleri olmadığını söyledi.

Geçmişte fındık rekoltesinin dört farklı kurum tarafından açıklandığını belirten Soydan, "2016 yılında alınan kararla artık rekolte Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerince tek elden açıklanıyor. Rekoltenin tek elden açıklanması memnuniyet verici. Bundan sonra da benzer uygulanmanın devam etmesi taraftarıyız." diye konuştu.

Soydan, Bakanlık dışında kamuoyuna açıklanan rekolte rakamlarına itibar edilmemesi gerektiğini kaydetti.

