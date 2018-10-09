Fındıkta Rehabilitasyon Projesi Hayata Geçiyor

Karadeniz Bölgesi'nde 4 ili kapsayan "DOKAP Bölgesinde Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Fındık Plantasyonlarının Rehabilitasyon ve Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi" hayata geçiyor.

Samsun'un da dahil olduğu "DOKAP Bölgesinde Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Fındık Plantasyonlarının Rehabilitasyon ve Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında; proje çalışmaları yapılmak üzere seçilen üreticilerin sözleşmeleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda, İl Müdürü Nail Kırmacı, Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Proje Koordinatörü Prof. Dr. Ali İslam, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Samsun İli koordinatörü Prof. Dr. Ümit Serdar ile Üreticiler Yaşar Nas, Mazhar Yüksel, İbrahim Berber, Ekrem Kahraman ve İsmet Akyüz'ün katılımları ile imzalandı.

Proje, DOKAP bölgesindeki fındık üretim alanlarının yoğun olduğu Samsun, Giresun, Ordu ve Trabzon illerinde uygulanacak. Toplam 4 ilde, 3 ayrı rakımda (sahil-orta-yüksek) 5 dekar alana sahip ikişer üretici bahçesinde yeni bahçe tesisi yapılacak. Yeni bahçe tesisi için gerekli olan fidanlar proje ödeneğinden temin edilecek olup 4 ilde toplam 120 dekar alanda yeni bahçe tesisi gerçekleştirilecek. Eski/yaşlı ekonomik ömrünü tamamlamış bahçelerin yenilenmesi, yeni üretim modellerinin geliştirilmesi, bahçenin budama ile gençleştirilmesi veya toprak ıslahı ile düzeltilmesi mümkün olamayan ve üretim özelliğini yitirmiş fındık bahçelerinin bir program dahilinde arazinin meyil durumuna ve geliştirilen üretim modellerine göre yenilenmesi, teraslama, damlama sulama sistemi giderleri projeden karşılanacak.

Proje kapsamında Samsun'da seçilen 5 üreticinin bahçelerinde beşer dekar yeni bahçe tesisinin yanı sıra ikişer dekar alanda da bakım, budama yenileme içeren rehabilitasyon çalışması yapılacak. Üretici koşullarında ikişer dekar kontrol bahçeleri bırakılarak herhangi faaliyet yapılmayacak sadece verim kayıtları tutulacak. Böylelikle proje çıktılarının mukayesesi sağlanacak.

Toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, Samsun'da ağırlıklı olarak geleneksel dikim sistemi ile kurulmuş, nispeten sık aralıklarla dikimin yapıldığı, hatalı uygulamalarla ekonomik ömrü kısalan bahçelerin iyileştirilmesinde ve yenilenmesinde model teşkil edebilecek olan bu projenin, Karadeniz Bölgesi fındık tarımına önemli kazanımlarının olacağını söyledi. - SAMSUN