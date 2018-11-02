Fındık Fiyatı 1,5 Lira Yükseldi

Fındığın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TMO tarafından alımının yapılacağının açıklanmasının ardından fiyatındaki artış sürüyor.

Giresun Ziraat Odası (GZO) Başkanı Nurittin Karan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra 12,50'den satılan fındık fiyatının 1 lira 50 kuruş yükselerek 14 lira bandına çıktığını belirtti.

Karan, bu artışın ilerleyen günlerde 16 lira 50 kuruşlara yükseleceği vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımızın açıklaması her kesimde olumlu karşılandı çünkü üretici artık zarar gidiyordu bu müdahale ile üretici yalnız bırakılmadığını gördü. Açıklama öncesine kadar 12,50 ile 12,75 bandında satılan fındıklar 14 liraya çıktı. Fındıkta geçmişten gelen bir '3 dolar' bandı söylemleri var şu an ki kura bakacak olursak bu fiyatların 16,50 seviyelerine geleceğini düşünüyoruz" dedi.

Öte yandan Giresun Ticaret Borsası Başkanı Yaşar İbaş ise 15 gün boyunca TMO'nun Lisanslı Depo Bin tonluk bir randevusu olduğunu ifade ederek "Her gün 70 ton olmak üzere toplamda bin tonluk randevu kapandı. Türkiye geneline bakarsak şu an 13 bin ton civarında Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) randevu talebi var. TMO piyasadan 40 bin ton bir fındık çekerse bu fiyatların rahatlıkla istenilen seviyelere çıkacağı inancındayım. 14 lira ile 14,50 fiyatına çıkan fiyatlardan sonra üreticinin de elinde bulundurduğu fındığı satmasını tavsiye ederim" değerlendirmesinde bulundu. - GİRESUN