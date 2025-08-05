Türkiye'nin en önemli tarım ürünlerinden biri olan fındığın alım fiyatı güncellendi. Yeni alım fiyatı ile çiftçinen merak ettiği soru yanıtını buldu. Peki, fındık alım fiyatı kaç TL oldu?

FINDIK ALIM FİYATI KAÇ TL OLDU?

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2025-2026 fındık hasat sezonu için alım fiyatlarını açıkladı. Açıklamaya göre, yüzde 50 sağlam iç fındık esas alınarak Giresun kalite fındık için kilogram başına 200 TL, Levant kalite fındık için ise 195 TL ödeme yapılacak.

Yeni sezon fiyatlarıyla birlikte TMO'nun müdahale alımları kapsamında üreticilere destek vermeyi sürdürmesi bekleniyor. Fiyatlar, kaliteye göre farklılık gösterirken, açıklanan rakamların fındık üreticileri ve ihracatçıları açısından sezonun seyrini belirleyeceği tahmin ediliyor.