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Giresunlu işletmeciden inek sütüne rakip olacak girişim! Fındığın sütünü çıkardı

İşletmeci Ayhan Akten, coğrafi tescilli Giresun kalite fındıktan fındık sütü üretti. Kalp dostu olan fındıktan üretilen süt, vücudu son derece dinç tutuyor ve laktoz içermediği için inek sütüne karşı bir alternatif oluyor.

15.08.2020 09:53 | Son Güncelleme: 15.08.2020 10:29

Sağlık için son derece faydalı olan fındık sütü içerisinde barındırdığı vitaminler ve laktoz içermemesi sebebiyle inek sütü ve diğer sütlere karşı bir alternatif oluyor. İşletmeci Ayhan Akten, Giresun kalite fındıktan ürettiği fındık sütünü ülke genelinde yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Badem sütü, soya sütü gibi bitkisel sütlerin yanına son yıllarda yapılan çalışmalarla fındık sütü de eklendi. Kalp dostu olan fındıktan üretilen süt, vücudu son derece dinç tutuyor. Hem de laktoz içermemesi sebebiyle inek sütüne karşı bir alternatif oluyor.

"LAKTOZ BARINDIRMIYOR, VÜCUDU DİNÇ TUTUYOR"

Giresunlu işletmeci Ayhan Akten, coğrafi tescilli Giresun kalite fındıktan ürettiği fındık sütünün sağlık için çok faydalı olduğu belirterek, "Fındık sütü hakikaten insan vücudu için son derece yararlıdır. İçerisinde laktoz barındırmıyor. B1, B2 ve B6 vitamini bulunuyor ve çok iyi bir antioksidan özelliği var. Dolayısıyla insan vücudunu son derece dinç tutuyor ve ferahlatıyor. Sinir sisteminden sindirim sistemine kadar birçok etkileri var. Fındık aynı zamanda kalp dostudur ve kalp damarlarını açan bir üründür. Dolayısıyla bizde bu çalışmayı yaparak fındık sütünü değişik bir tatla insanlarımızın beğenisine sunduk" dedi.

"AMACIMIZ FINDIKTAN KATMA DEĞERLER ÜRETMEK"

İşletmeci Akten, fındıktan ürettiği bir çok ürünle beraber fındık sütünü de ülke genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediğini belirterek, "Amacımız fındıktan katma değerli ürünler üretmek. Hem Giresun kalite fındığı ön plana çıkartmak hem de ülkemiz adına önemli bir ihracat kalemini oluşturmak. Fındık ne kadar değer kazanır, ne kadar katma değerli ürünler çıkarsa o kadar gelir demek olacağı için bunu önemsiyoruz ve yeni ürünler yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Fındık sütünün veganlar ve kilo vermek isteyenler için harika bir ürün olduğunu belirten Akten "Fındık sütünü, inek sütüne ve diğer sütlere alternatif olarak sunuyoruz. Fındık sütünü tamamen doğal olarak ürettik. Herhangi bir katkı maddesi kullanmıyoruz. Ayrıca diyet yapanlar için uygun bir üründür" ifadelerini kullandı.

Giresunlu işletmeciden inek sütüne rakip olacak girişim! Fındığın sütünü çıkardı
Giresunlu işletmeciden inek sütüne rakip olacak girişim! Fındığın sütünü çıkardı

Kaynak: İHA

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