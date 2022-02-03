Filistin'de Kovid-19 nedeniyle okullar tatil edildi

Filistin Eğitim Bakanlığı, Kovid-19 salgınının ülkede hızla yayılması nedeniyle 12 Şubat'a kadar tüm okulların kapatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "3 Şubat Perşembe sabahından 12 Şubat Cumartesi akşamına kadar tüm okul ve anaokullarında yüz yüze eğitime ara verilecek ve uzaktan eğitime geçiş yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail işgali altındaki ülke topraklarında Kovid-19 vaka sayılarında ciddi bir artış yaşandığına vurgu yapılarak, okulların kapalı kalacağı süre boyunca koronavirüse karşı aşı kampanyasına destek verileceği kaydedildi.

Hamas'ın kontrolündeki Gazze Şeridi'nde Ramallah merkezli Filistin yönetimince alınan bu tür kararlar genelde uygulanamıyor.

Günlük vaka sayısı 10 binin üzerinde seyrediyor

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 10 bin 374 yeni vaka tespit edildi, 12 kişi yaşamını yitirdi.

Vakalardan 9 bin 905'i işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün banliyölerinde, 2 bin 469'u abluka altındaki Gazze Şeridi'nde görüldü.

Hastanede yatan 188 kişiden 80'ninin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü bildirildi.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de salgının başından bu yana 556 bin 550 vaka tespit edildi, 5 bin 128 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede 70 bin 778 aktif vaka bulunuyor.