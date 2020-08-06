Filip Novak, Trabzonspor'dan ayrıldı
Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Filip Novak, bordo mavili camiaya veda etti.
06.08.2020 18:27 | Son Güncelleme: 06.08.2020 19:42
Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Filip Novak, bordo mavili camiaya veda etti.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Novak, şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Trabzonspor! İlk günden son maça kadar sizin için savaştığımı biliyorsunuz. Fakat hayat mücadeleler içeriyor ve ben de yeni bir mücadeleye girmeye karar verdim. Umarım benim anlarsınız. Her şey için teşekkürler."Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde Novak transferini açıklaması bekleniyor.
Kaynak: DHA