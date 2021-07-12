"Filenin Sultanları" Tokyo 2020 hazırlıklarına devam etti
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"Filenin Sultanları" Tokyo 2020 hazırlıklarına devam etti

'Filenin Sultanları' Tokyo 2020 hazırlıklarına devam etti
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, çalışmalarına devam eden "Filenin Sultanları", Burhan Felek Voleybol Salonu'nda günü tek antrenmanla tamamladı.

Millilerin antrenmanını TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile yöneticiler Ahmet Göksu, Kurtaran Mumcu ve AXA Sigorta Üst Yöneticisi Yavuz Ölken de izledi.

Antrenman sonunda Yavuz Ölken, Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye adına yarışacak milli sporculara başarılar dileyerek, kaptan Eda Erdem Dündar'a çiçek takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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