Filenin Sultanları, turnuvanın final etabında Japonya karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Alınan 3-2'lik skorla birlikte milliler voleybol severleri üzdü. Peki, Filenin Sultanları elendi mi?

FİLENİN SULTANLARI ELENDİ Mİ?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde karşılaştığı Japonya'ya dişe diş geçen bir mücadele sonunda 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Bangkok'ta oynanan maçta karar setini 15-9 kazanan Japonya, yarı finale yükselen taraf oldu.

Ritmini Bulan Milliler, Karar Setinde Direnemedi

Karşılaşmanın ilk setini 25-21 kaybeden millilerimiz, ikinci sette 25-20 ile skoru eşitlemeyi başardı. Üçüncü seti 25-22 kaybetmemize rağmen, dördüncü sette Aslı Kalaç ve Ebrar Karakurt'un etkili performansıyla 25-18 kazanarak umutları yeniden yeşerttik. Ancak final setinde Japonya'nın sağlam savunması ve stratejik oyun planı karşısında direnç gösteremeyen milliler, seti 15-9 kaybederek sahadan mağlup ayrıldı.

Oyuncu Performansları Ön Plandaydı

Maç boyunca Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt'un hücumdaki katkısı dikkat çekiciydi. Özellikle ikinci ve dördüncü setlerde takımın skor üretiminde kilit rol oynayan bu iki isim, maçın temposunu belirleyen oyuncular arasında yer aldı. Yaprak Şahin'in güçlü smaçları ve Aslı Kalaç'ın file üzerindeki blok başarısı ise göz doldurdu. Tüm bu çabaya rağmen Japonya'nın disiplinli savunması ve uzun rallilerdeki üstünlüğü belirleyici oldu.

Veda Eden Şampiyon, Yarı Finale Yükselen Japonya

2023'ün şampiyonu unvanıyla turnuvada yer alan Filenin Sultanları, çeyrek finalde elenerek VNL macerasına bu yıl veda etti. Bu galibiyetle Japonya, 2025 VNL'de yarı finale yükselen ilk takım olmayı başardı.