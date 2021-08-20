2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası
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2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası

2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Salon: BT ArenaHakemler: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Sabine Witte (Almanya)Türkiye: İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Simge Aköz, Buse Ünal, Meryem Boz, Beliz Başkır)Ukrayna: Rykhliuk, Anisova, Trushkina, Skrypak, Kodola,...

Salon: BT Arena

Hakemler: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Sabine Witte (Almanya)

Türkiye: İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Simge Aköz, Buse Ünal, Meryem Boz, Beliz Başkır)

Ukrayna: Rykhliuk, Anisova, Trushkina, Skrypak, Kodola, Meliushkyna (Niemtseva, Boyko, Gerasymova, Kharchynska, Velykokon, Dudnyk)

Setler: 25-14, 25-19, 26-24

Süre: 89 dakika (21, 34, 34)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 3-0 yendi.

Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan milliler, etkili servis attığı ilk seti 25-14 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette Eda Erdem Dündar ve Ebrar Karakurt'un sayılarıyla etkili olan Türkiye, 25-19 galip gelerek durumu 2-0'a getirdi.

Milli takım, blok sayılarıyla öne çıktığı ve başa baş mücadeleyle geçen üçüncü seti 26-24, maçı da 3-0 kazandı.

"Filenin Sultanları", Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada ikide iki yaptı. Ay-yıldızlılar, gruptaki üçüncü maçında 22 Ağustos Pazar günü İsveç ile karşılaşacak.

Öte yandan başhakem Hırvat Ksenija Jurkovic, ikinci sette fenalaştı ve maça bir süre ara verildi. Kısa süreli bilinç kaybı yaşayan ve saha içinde takım doktorları tarafından tedavi gören Jurkovic, kendine geldikten sonra maça devam edemedi. Karşılaşmanın kalan bölümünde ikinci hakem Alman Sabine Witte, başhakemlik görevini üstlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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