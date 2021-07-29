Filenin Sultanları, ABD'ye 3-2 mağlup oldu
SALON: Ariake ArenaHAKEMLER: Paulo Turci (Brezilya), Joo-Hee Kang (Güney Kore)ABD.: Washington, Poulter, Bartsch-Hackley, Akinradewo, Thompson, Larson, Wong-Orantes (L) (Drews, Hill, Robinson, Ogbogu)TÜRKİYE: Cansu, Hande, Zehra, Ebrar, Meliha, Eda, Simge (L) (Şeyma, Tuğba, Naz,...
SALON: Ariake ArenaHAKEMLER: Paulo Turci (Brezilya), Joo-Hee Kang (Güney Kore)ABD.: Washington, Poulter, Bartsch-Hackley, Akinradewo, Thompson, Larson, Wong-Orantes (L) (Drews, Hill, Robinson, Ogbogu)TÜRKİYE: Cansu, Hande, Zehra, Ebrar, Meliha, Eda, Simge (L) (Şeyma, Tuğba, Naz, Meryem)SETLER: 25-19, 25-20, 17-25, 20-25, 15-12SÜRE: 2 saat 5 dakika (28',27',26', 25', 19')A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki 3'üncü maçında Amerika Birleşik Devletleri karşısında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada muhteşem bir geri dönüşe imza atmasına rağmen sahadan 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı.Millilerde Meryem 19, Hande 17, Eda 14, Zehra 12, Ebrar 6, Naz 4, Meliha ve Şeyma 2'şer sayı ile oynadı. 3'üncü maçlar sonunda milli takım, 1 galibiyet 2 mağlubiyet ve topladığı 4 puan ile 4'üncü sırada yer aldı.Filenin Sultanları, gruptaki 4'üncü maçında 31 Temmuz Cumartesi günü TSİ 08.20'de Arjantin ile karşılaşacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı