Filenin Efeleri'nden galibiyetle başlangıç
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Filenin Efeleri'nden galibiyetle başlangıç

Filenin Efeleri'nden galibiyetle başlangıç
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında son olimpiyat ikincisi Rusya'yı 3-1 mağlup etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında son olimpiyat ikincisi Rusya'yı 3-1 mağlup etti. Milliler yarın TSİ 17.00'de İspanya ile karşılaşacak.

Salon: Hakamets

Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Roy Bensimon (İsrail)

Rusya: Iakovlev, Kobzar, Volkov, Volvich, Kliuka, Podlesnykh, Golubev (L) (Pankov, Tetyukhin, Kurkaev)

Türkiye: Burak, Mert, Murat, Efe Mandıracı, Emre, Adis, Beytullah (L) Caner (L) (Mirza, Yiğit, Bedirhan, Oğulcan)

Setler: 27-29, 25-16, 21-25, 19-25

Süre: 1 saat 58 dakika (35, 27, 30, 26) - İSTANBUL

Filenin Efeleri'nden galibiyetle başlangıç
Filenin Efeleri'nden galibiyetle başlangıç
Filenin Efeleri'nden galibiyetle başlangıç

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi | A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Son dakika haberi | A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
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Filenin Efeleri'nden galibiyetle başlangıç - Haberler Spor
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