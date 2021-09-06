Filenin Efeleri, Hollanda'ya 3-1 mağlup oldu
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Filenin Efeleri, Hollanda'ya 3-1 mağlup oldu

Filenin Efeleri, Hollanda'ya 3-1 mağlup oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SALON: Hakametsa ArenaHAKEMLER: Stefano Cesare (İtalya), Fabrice Collados (Fransa)TÜRKİYE: Emre, Adis, Burak, Mert, Murat, Efe Mandıracı, Beytullah (L), Caner (L) (Bedirhan, Yiğit, Oğuzhan, Oğulcan)HOLLANDA: Tuinstra, Plak, Abdel-Aziz, Andringa,Wiltenburg, Keemink, Dronkers (L) (Jorna, Ter...

SALON:  Hakametsa Arena

HAKEMLER:  Stefano Cesare (İtalya), Fabrice Collados (Fransa)TÜRKİYE:  Emre, Adis, Burak, Mert, Murat, Efe Mandıracı, Beytullah (L), Caner (L) (Bedirhan, Yiğit, Oğuzhan, Oğulcan)HOLLANDA:  Tuinstra, Plak, Abdel-Aziz, Andringa,Wiltenburg, Keemink, Dronkers (L) (Jorna, Ter Horst, Ter Maat, Parkinson, de Weijer)SETLER:  25-22, 25-27, 25-27, 23-25

SÜRE:  121 dakika (25',34',32',30')

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki 4'üncü maçında Hollanda'ya 3-1 mağlup oldu ve turnuvadaki ilk yenilgisini aldı. Millilerde Adis ve Burak 20, Efe 13 ve Emre 12 sayılık performanslarıyla ön plana çıkan isimler oldular. Filenin Efeleri, C Grubu'ndaki son maçında 8 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de turnuvanın ev sahibi Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.


- İstanbul
Filenin Efeleri, Hollanda'ya 3-1 mağlup oldu
Filenin Efeleri, Hollanda'ya 3-1 mağlup oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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