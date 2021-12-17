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Fikret Öztürk Kulüpler Arası Golf Turnuvası başladı

Fikret Öztürk Kulüpler Arası Golf Turnuvası başladı
Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Haberler | Spor

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, Regnum Carya Otel tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Fikret Öztürk Kulüpler Arası Golf Turnuvası başladı.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde, Regnum Carya Otel tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Fikret Öztürk Kulüpler Arası Golf Turnuvası başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya ve National Golf Kulübü'nün sahalarında oynanan turnuvada İstanbul, Kemer Country, Klassis, Bodrum, Ankara, Taurus ve Kıbrıs golf kulüpleri olmak üzere 7 kulüpten 80 amatör golfçü mücadele ediyor.

Üç gün sürecek turnuvada takımlar, 54 çukurda şampiyonluk için yarışacak. Turnuvaya iş insanları Recep Turan, Kıvanç Oktay, Ercan Çek, Ali Şahin de katıldı. Turnuva, 19 Aralık Pazar günü düzenlenecek törenle sona erecek.

- Antalya
Fikret Öztürk Kulüpler Arası Golf Turnuvası başladı

Fikret Öztürk Kulüpler Arası Golf Turnuvası başladı

Fikret Öztürk Kulüpler Arası Golf Turnuvası başladı

Fikret Öztürk Kulüpler Arası Golf Turnuvası başladı

Fikret Öztürk Kulüpler Arası Golf Turnuvası başladı

Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Spor Haberleri

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