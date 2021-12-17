ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde, Regnum Carya Otel tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Fikret Öztürk Kulüpler Arası Golf Turnuvası başladı.

Üç gün sürecek turnuvada takımlar, 54 çukurda şampiyonluk için yarışacak. Turnuvaya iş insanları Recep Turan, Kıvanç Oktay, Ercan Çek, Ali Şahin de katıldı. Turnuva, 19 Aralık Pazar günü düzenlenecek törenle sona erecek.