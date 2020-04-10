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Romanya, Astra, Spor

FIFPro'dan Astra Giurgiu'ya maaş indirimi eleştirisi

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), Romanya ekibi Astra Giurgiu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu ekonomik şartlar nedeniyle oyuncularına yaptığı maaş indirimi teklifinin etik dışı olduğunu bildirdi.

10.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:06
FIFPro'dan Astra Giurgiu'ya maaş indirimi eleştirisi

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), Romanya ekibi Astra Giurgiu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu ekonomik şartlar nedeniyle oyuncularına yaptığı maaş indirimi teklifinin etik dışı olduğunu bildirdi.

FIFPro'dan yapılan açıklamada, Rumen kulübünün futbolculara ocak, şubat ve mart aylarında ödeme gerçekleştirmediği belirtildi.

Açıklamada, Astra Giurgiu'nun oyuncularına 9 aylık maaşlarında yüzde 50 indirime gitmeleri halinde ocak ve şubat ayı ödemelerinin yapılacağını ilettiği vurgulanarak, bu teklifin usulsüz ve etik dışı olduğu kaydedildi.

Romanya Futbolcular Birliğinin de Astra Giurgiulu oyuncuları desteklediği ancak federasyondaki yetkili kurulların geçici olarak kapalı olduğu aktarıldı.

FIFPro'nun Romanya'daki futbolculara destek vermeye devam edeceği de belirtildi.

Kaynak: AA

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