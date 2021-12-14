FIFA Yılın 11'i adayları belli oldu! Salah'ın listede olmaması büyük şaşkınlık yarattı

17 Ocak Pazartesi günü düzenlenecek törende açıklanacak, yılın 11'ine aday 23 futbolcunun ismi netleşti.

YILIN 11'İNE ADAY 23 FUTBOLCU VAR

FIFPro'dan yapılan açıklamaya göre, profesyonel futbolcular tarafından seçilen 23 adaydan, en çok oyu alan kaleci, üç defans oyuncusu, üç orta saha oyuncusu, üç forvet ile bunların dışında en fazla oyu alan oyuncu yılın 11'ine seçilecek. Aday futbolcular arasında Liverpool'un dünyaca ünlü futbolcusu Muhammed Salah'ın olmaması şaşırttı.

Kaleci:

Alisson Becker (Liverpool, Brezilya)

Gianluigi Donnarumma (Milan/Paris Saint-Germain, İtalya)

Edouard Mendy (Chelsea, Senegal)

Defans:

David Alaba (Bayern Münih/Real Madrid, Avusturya)

Jordi Alba (Barcelona, İspanya)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool, İngiltere)

Dani Alves (Sao Paulo/Barcelona, Brezilya)

Leonardo Bonucci (Juventus, İtalya)

Ruben Dias (Manchester City, Portekiz)

Orta saha:

Sergio Busquets (Barcelona, İspanya)

Kevin De Bruyne (Manchester City, Belçika)

Bruno Fernandes (Manchester United, Portekiz)

Frenkie de Jong (Barcelona, Hollanda)

Jorginho (Chelsea, İtalya)

N'Golo Kante (Chelsea, Fransa)

Forvet:

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet