FIFA ve kıta federasyonları, Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımları tüm turnuvalardan men edecek
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FIFA ve kıta federasyonları, Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımları tüm turnuvalardan men edecek

21.01.2021 15:07 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:32

FIFA ve altı kıtanın federasyonları, Avrupa'nın önde gelen kulüpleri tarafından oluşturulacağı iddia edilen Avrupa Süper Ligi oluşumunu tanımadıklarını, katılacak kulüp ve oyuncuları ise turnuvalarından men edeceklerini duyurdu.

FIFA ve kıtaların futbol federasyonları UEFA, CAF, AFC, Concacaf, CONMEBOL ve OFC imzaladıkları ortak bildiriyle Avrupa Süper Ligi projesine karşı ilk kez açık bir cephe aldı.

Yayınlanan bildiride, Avrupa Süper Ligi'ni kurmayı planlayan kulüplerin FIFA ve diğer altı federasyon tarafından tanınmayacağını ve tüm FIFA ve kıta federasyonları turnuvalarından men edileceği belirtildi.

İşte FIFA ve altı konfederasyonun yayınladığı bildiri;

"Son dönemde medyada yer alan ve Avrupa kulüplerinin kuracağı söylenen Avrupa Süper Ligi projesine karşı FIFA ve altı konfederasyon olarak bir kez daha uyarımızı yapacağız. Bu tür bir turnuva ne FIFA, ne de altı konfederasyon tarafından tanınmayacaktır. Bu turnuvaya katılan kulüpler ve futbolcular, FIFA ve konfederasyonların düzenleyeceği hiçbir organizasyona alınmayacak ve men edilecektir.

"GLOBAL ÇAPTA BAŞKA BİR TURNUVA DÜZENLENEMEZ"

FIFA ve konfederasyonları statüsünde, tüm turnuvaların organizatörleri olarak FIFA ve konfederasyonları gösterilmiştir. Global çaptaki tek turnuva FIFA Kulüpler Dünya Kupası'dır ve global çapta başka bir turnuva düzenlenmesi düşünülemez.

Sporun evrensel prensipleri fedakarlık, yükselmeler, düşmeler ve kendini vermedir. Futbol dünyasının piramidinde bunlar vardır. Futbol, bu prensiplerle başarılı bir tarihe sahip olmuştur. Global ve kıtasal turnuvalara katılım her zaman sahada alınacak başarılı sonuçlarla olacaktır.

Gianni Infantino: FIFA Başkanı

Şeyh Selman bin İbrahim: AFC Başkanı

Constant Omari: CAF Başkanvekili

Vittorio Montagliani: Concacaf Başkanı

Alejandro Dominguez: CONMEBOL Başkanı

Lambert Maltock: OFC Başkanı

Aleksander Ceferin: UEFA Başkanı

AVRUPA SÜPER LİGİ NEDİR?

Proje, Avrupa'nın en büyük kulüplerinin bir araya gelerek kendi ülke liglerinden çıkıp bu özel ligde oynayacağı bir sistemi kapsıyor. Sky'ın haberine göre bu turnuva, şimdiden 6 milyar dolarlık bir yatırım paketini almış durumda. Avrupa'nın 5 büyük liginden 10'dan fazla takımla birlikte İngiltere'den de 5 takımın yer almasının planlandığı kaydedilen "yeni lig"in, 2022'de başlamasının düşünüldüğü de konuşuluyor.

FIFA ve kıta federasyonları, Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımları tüm turnuvalardan men edecek
Haber Yorumları (4)
GÜL: Futbolda UEFA FIFA tekeli kırılsın Avrupa ligi kurulsun takımlar olmadan FIFA UEFA bir hiçtir
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MERT ÖREN: Avrupa''nın beş büyük ligi bir İspanya, iki İtalya, üç Almanya, Dört Fransa, Beş kim olacak Hollanda mı, Belçika mı, Portekiz mi yoksa Romanya, Danimarka , ÇEK, Rusya , Polonya tabii FİFA kabul etmeyecek. Saçmalıktan başka bir şey değil.
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ANTEPLİ: bu işler çıktığında daha brexit olayı yoktu. o yüzden 5 dediği ingiltere olacaktır.
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