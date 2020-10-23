FIFA'daki dosyaları nedeniyle Beşiktaş ocak ayında transfer yapamayabilir
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FIFA'daki dosyaları nedeniyle Beşiktaş ocak ayında transfer yapamayabilir

23.10.2020 13:56 | Son Güncelleme: 23.10.2020 14:25

Ligin şampiyonluk adaylarından Beşiktaş'ın, eski oyuncularının alacakları için FIFA'ya başvurmaları nedeniyle ocak ayında transfer cezası alabileceği iddia edildi.

Beşiktaş FIFA'da bulunan dosyaları nedeniyle ocak ayında transfer yapamayabilir. Takımdan ayrılan Karius, Ruiz ve Rebocho'dan sonra Elneny ve Diaby'nin de Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etmesi nedeniyle kulübün transfer yapamama cezası alabileceği iddia edildi.

DAVALARIN SONUCU BEKLENİYOR

FIFA'nın Beşiktaş'a Avrupa Kupaları'nda oynama ve transfer izni verdiği ama ocak ayında FIFA'da beklenen bu dosyaların çözümlenmemesi durumunda bu kez cezanın verilebileceği öğrenildi.

MARŞ YÜZÜNDEN DAVA AÇILDI

2008 yılında yayımlanan "Asi Ruh Çarşı" adlı belgeselde yer alan "Haydi Kalk Ayağa Yürü Güneşe" adlı eserin söz yazarı Mustafa Güney, Beşiktaş Spor Kulübü'ne 31 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Güney, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açılan davada eserin bestecisinin de kardeşi Erdal Güney olduğunu belirtti.

(Takvim)

FIFA'daki dosyaları nedeniyle Beşiktaş ocak ayında transfer yapamayabilir

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Haber Yorumları (1)
FENERLY: kartal kümeye hey , kartal kümeye . . .
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