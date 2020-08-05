FIFA Başkanı Infantino'dan Lübnan'a destek mesajı
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle Lübnan için destek mesajı paylaştı.
05.08.2020 18:31 | Son Güncelleme: 05.08.2020 19:27
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle Lübnan için destek mesajı paylaştı.
Infantino, FIFA'nın sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, "Beyrut'taki görüntüler ve haberler bizi üzüntüye boğdu. Düşüncelerimiz, bu korkunç trajediden etkilenen herkesle. Tüm futbol ailesi Lübnan halkının yanında." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA