FIFA Başkanı Infantino'dan Lübnan'a destek mesajı FIFA Başkanı Gianni Infantino, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle Lübnan için destek mesajı paylaştı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle Lübnan için destek mesajı paylaştı.

Infantino, FIFA'nın sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, "Beyrut'taki görüntüler ve haberler bizi üzüntüye boğdu. Düşüncelerimiz, bu korkunç trajediden etkilenen herkesle. Tüm futbol ailesi Lübnan halkının yanında." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA