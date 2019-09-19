FIFA Başkanı Infantino'dan İran'a çağrı: Kadınların stadyumlara girme zamanı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, İran'a kadınların futbol maçlarına gidebilmeleri için çağrı yaptı.

19.09.2019 23:00
FIFA Başkanı Infantino'dan İran'a çağrı: Kadınların stadyumlara girme zamanı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, kadınların futbol maçlarına gidebilmeleri için İran'a çağrı yaptı.


Infantino, İran'da kadınların futbol stadyumlarına girmelerine izin verme zamanının geldiğini ve ekim ayından itibaren olumlu gelişmeler beklendiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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