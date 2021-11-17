FIFA 2022 Play-Off kura çekimleri ne zaman? 2022 Dünya Kupası Play-Off elemeleri kura çekimi hangi gün yapılacak? Türkiye kura çekimi ne zaman?

2022 Dünya Kupası G Grubu son maçında A Milli Takım, deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup etti. Grubunu 2. sırada bitiren Ay-Yıldızlı ekip, Katar vizesi için play-off turuna katılmaya kazandı. Millileri, play-off turunda ise birbirinden zorlu rakipler bekliyor. Peki, Fıfa 2022 Play-Off kura çekimleri ne zaman? 2022 Dünya Kupası Play-Off elemeleri kura çekimi hangi gün yapılacak? Playoff rakipleri kimlerdir?

FIFA 2022 PLAYOFF KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Dünya Kupası Play-Off kurası, 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde saat 19.00'da gerçekleşecek. Eşleşmelerin 26 Kasım'daki kura çekimiyle belirleneceği play-off maçları 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.

PLAY-OFF SİSTEMİ NASIL?

2022 Dünya Kupası elemelerinde grup ikincilerini zorlu bir play-off süreci bekliyor. 10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nde gelecek iki takım, tek maç üzerinden oynanacak 2 turla Katar vizesi arayacak. Eleme gruplarında en iyi performansı gösteren 6 takım seri başı olacak. Seri başı olacak ekipler play-off'larda ev sahibi avantajına sahip olacak. Play-off mücadelesinin ardından 3 takım daha Dünya Kupası'nın yolunu tutacak.

TÜRKİYE'NİN 2022 YILINDAKİ İLK MAÇI NE ZAMAN?

Playoff ilk maçlar 24-25 Mart 2022 tarihinde oynanacaktır. Yani Türkiye'nin ilk maçı 24 Mart 2022 tarihinde veya 25 Mart 2022 tarihinde oynanacak.

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLERDİR?

Ay-Yıldızlı ekibi, play-off turunda ise zorlu rakipler bekliyor. Son Avrupa Şampiyonu İtalya ile Cristiano Ronaldo'lu Portekiz dikkat çeken güçlü ekipler.

Play-off'larda yer alacak takımlar:

Portekiz

İskoçya

İtalya

Rusya

İsveç

Galler

Türkiye

Polonya

Makedonya

Finlandiya

Avusturya

Kuzey Makedonya

A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri:

- Portekiz

- İskoçya

- İtalya

- Rusya

- İsveç

- Galler

Peki, siz hangi takımın rakip olarak gelmesini istersiniz veya istemezsiniz? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyoruz. Teşekkürler...

#BizimÇocuklar Dünya Kupası Elemeleri G grubu son maçında #Karadağ 'ı 2-1 mağlup etti ve play-off'larda mücadele hakkı elde etti.



????Sizce maçın futbolcusu kimdi? — Haberler (@Haberler) November 16, 2021

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