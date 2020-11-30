FIDE Engelliler Online Satranç Olimpiyatı'nda ilk aşama sona erdi

FIDE Engelliler Online Satranç Olimpiyatı'nda ilk aşama sona erdi.

FIDE Engelliler Online Satranç Olimpiyatı'nda ilk aşama sona erdi. 60 takım arasında ilk 4 sırada yer alan "Rusya 1", "Ukrayna 3", "Polonya 1" ve "Rusya 2" takımları yarı finalist oldu.

Engelliler Komisyonu (DIS) katkıları ile düzenlenen 1'inci FIDE Engelliler Online Satranç Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden dört takım başlangıç sıralamasında başarılı sonuçlar aldı. "Türkiye 1" takımı 8 puan, "Türkiye 4" takımı 7 puan, "Türkiye 2" takımı 6 puan ve "Türkiye 3" takımı 5 puan ile şampiyonayı tamamladı.

HANDENUR ŞAHİN'DEN DERS NİTELİĞİNDE MÜCADELE"Türkiye 1" takımının "Ukrayna 2" takımı karşısında sergilediği performans ders niteliğinde bir mücadele olarak kabul edildi. "Türkiye 1" takımı son turda güçlü rakibi karşısına Handeur Şahin-Süleymen Saltık-Hüseyin Şahin-Hüseyin Demirel kadrosu ile çıktı. Handenur Şahin'in beyaz taşlar ile sergilediği oyun beğeni topladı. Handenur Şahin'in ardından siyah taşlar ile mücadele eden Süleyman Saltık ise bireysel olarak 7 maçta 5 puan alarak başarılı bir turnuva geçirdi. "Türkiye 1" takımı 8 puana ulaşarak turnuvayı 22'nci sırada tamamladı. "Türkiye 2" takımı 6 puanla 40'ıncı sırada, "Türkiye 3" takımı 5 puan ile 44'üncü sırada ve "Türkiye 4"takımı ise 7 puan ile 35'inci sırada yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı