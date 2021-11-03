Fidanlı'nın fidanları dünyaya nefes oluyor

HATAY (AA) - Türkiye'nin, önde gelen tarımsal üretim merkezlerinden Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Fidanlı Mahallesi'nde, yıllık 25 milyon çeşitli türlerde ağaç fidanı yetiştirilerek Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerine gönderiliyor.

Yaklaşık 60 yıldan beri başta zeytin, nar, narenciye olmak üzere çeşitli ağaç türlerinin fidanlarının yetiştirildiği 3 bin 246 nüfuslu mahallenin tamamına yakını fidan yetiştiriciliğiyle uğraşıyor.

Fidanlı Mahallesi'ndeki yetiştiriciler, yurt içi ve yurt dışından yoğun talep aldıkları ve 26 çeşidini ürettikleri zeytin, nar ve narenciye fidanlarıyla markalaşmayı hedefliyor.

Aralarında ev hanımlarının da olduğu mahalle sakinleri fidan bahçelerinde çalışarak günlük 100 ila 300 lira arasında gelir elde ediyor.

Mahalle çevre bölgelerden fidan yetiştirme işinde çalışmak isteyenlere de istihdam imkanı sağlıyor.

-"Fidanlı mahallemizin yüzde 97'si geçimini fidancılıkla karşılıyor"

Fidanlı Mahallesi Muhtarı Serkan Mışraklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallelerinde üretilen fidanların oldukça kaliteli olduğunu söyledi.

İklim özellikleri nedeniyle mahallelerinin bazı türlerin fidanlarının yetiştirilmesi için oldukça uygun olduğunu anlatan Mışraklı, bölgelerindeki sertifikalı üretilen fidanların markalaşması için yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Fidancılığın mahalle sakinlerinin temel geçim kaynağı olduğunu aktaran Mışraklı, şöyle konuştu:

"Fidanlı Mahallemiz zeytin ve narenciye fidanı üretimin adeta merkezi konumunda yer almaktadır. Burada 26 çeşit zeytin, nar ve narenciye fidanı yetiştiriliyor ve yılda 25 milyon fidan üreterek Türkiye'nin tüm illeriyle yurt dışına ulaştırıyoruz. Mahallemizdeki vatandaşlarımızın hemen hepsi geçimini fidancılıkla sağlamaktadırlar. Toprak alanının genişletilmesiyle üretim kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz. Fidanlı Mahallemizin yüzde 97'si geçimini fidancılıkla karşılıyor. Ayrıca çevremizdeki 6 mahalleden de gelip bu sektörde çalışarak kazanç sağlayan vatandaşlarımız mevcuttur."

Çalışanların günlük 100 ila 300 lira arasında ücretler aldığını aktaran Mışraklı, sertifikalı yetiştirilen fidanların yoğun olarak Azerbaycan, Gürcistan ve Pakistan'a gönderildiğini ifade etti.

"Adından da anlaşılacağı gibi mahallemizin tek geçim kaynağı fidancılıktır"

Fidan üreticisi Samet Ateş de 20 yılı aşkın süredir fidancılık işinde olduklarını belirtti.

Fidancılıkta marka haline gelmek istediklerini kaydeden Ateş, sertifikalı fidan üretimiyle adlarını daha çok duyurmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Herkesin ekmeğini bu işten kazandığını aktaran Ateş, şöyle konuştu:

"Adından da anlaşılacağı gibi mahallemizin tek geçim kaynağı fidancılıktır. Çevre mahallelerden gelenlerle yaklaşık 5 bin kişi bu işten ekmek parasını kazanıyor. Tüm narenciye çeşitleriyle yılda 25 milyon fidan üretimi yapıyoruz, çok şükür kazancımız iyi, mahallemizde bin dekar arazi üzerinde fidancılık üretimi yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Fidan üreticisi Ali Çağlar da, 20 yıldır fidancılık sektöründe olduklarını Türkiye'nin birçok iline fidan gönderdiklerini anlattı.

Ürettikleri zeytin, nar ve narenciye fidanlarının birinci sınıf olduğunu anımsatan Çağlar, fidan fiyatlarının 7-8 lira arasında değiştiğini ve verim kapasitesinin emsallerine göre daha iyi olduğuna dikkati çekti.

Fidancılık işine alıştıklarını ve tüm mahalle olarak tek geçim kaynaklarının bu iş olduğunu anımsatan Çağlar, fidancılık mesleğinin zor ancak zevkli bir iş olduğunu kaydetti.

"Tüm mahalle sakinleri ve ailem gibi benim de geçim kaynağım fidancılık sektörüdür"

Mahalle sakinlerinden fidan işçisi Yıldız Yılmaz, "Fidanın yetişmesindeki en önemli aşama aşılamadır. Tohumdan satış anına kadar geçen sürede birden çok işlem yapılıyor. Ancak en önemli işlem aşılama, ben de bu işte görev alıyorum, fidanların satışından önceki son işlemi budur. Tüm mahalle sakinleri ve ailem gibi benim de geçim kaynağım fidancılık sektörüdür. İşimi severek yapıyorum, bir ağacın yetişmesinde katkı sağladığım için mutluyum." diye konuştu.

Fidan işinde çalışan Çağla Ateş ise zahmetli olsa da sevdiği işi yaptığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Günde 8 saat aşı ve fidan bağlama işinde görev aldığını anlatan Ateş, "Fidanlarımızın 2-3 ay gibi aşı ve bağlama işleri sürüyor. Tohumdan fidan oluşum sürecindeki en önemli işlem arasında aşılama geliyor. Günlük 300 lira kazanarak ailemin geçimine katkı sağlıyorum, işimi severek yapıyorum buradaki tüm mahalle sakinlerimiz bu işte görev alıyorlar."dedi.