FİBA Grubu'ndan 220 milyon dolarlık 4 yeni rüzgar santrali
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FİBA Grubu'ndan 220 milyon dolarlık 4 yeni rüzgar santrali

02.12.2020 14:07 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:11
FİBA Grubu'ndan 220 milyon dolarlık 4 yeni rüzgar santrali

FİBA Grubu, yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımlarına 4 yeni rüzgar enerjisi santrali (RES) ekledi.

FİBA Grubu, yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımlarına 4 yeni rüzgar enerjisi santrali (RES) ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, FİBA Grubu'nun, Van, Balıkesir, Yalova ve İstanbul Çatalca'da toplam 220 milyon dolar yatırımla kurulan 4 yeni rüzgar enerjisi santrali üretime başladı. Toplam 200 megavat kurulu güce sahip 4 yeni RES ile grubun kurulu gücü rüzgar enerjisinde 550 megavata, yenilenebilir enerjide 580 megavata çıkarak, grubu sektörün en büyüklerinden biri yapıyor.

FİBA Grubu'nun Van'da kurduğu, 53,2 megavat güce sahip olacak santrali ise Türkiye'nin en yüksek rakımlı ve en doğusundaki rüzgar enerjisi santrali oldu.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Türkiye'nin rüzgar haritasını çok iyi analiz ettiklerini ve 55 milyon dolar yatırımla Van'da kurdukları santralle Doğu Anadolu'nun rüzgar enerjisi potansiyeline bugüne kadarki en büyük yatırımı yaptıklarını belirterek," Toplam 220 milyon dolar yatırımla hayata geçen ve ülkemizin enerji arz güvenliğine katkı sağlayan bu 4 projeyi, son dönemde enerjide dışa bağımlılığımızı azaltan olumlu gelişmelerin bir parçası olarak görüyoruz. Türkiye'nin en büyük rüzgar enerjisi üreticilerinden biri olma hedefiyle, ülkemizin enerjisini yenilenebilir kaynaklardan üretmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Özyeğin, aynı anda devreye alınan dört projenin, karbon azaltımına da büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Grubumuzun bugüne kadar toplam 350 megavat kurulu güce sahip 10 rüzgar enerji santrali ve 30 megavat kurulu güce sahip 5 güneş enerji santrali bulunuyordu. Toplam gücü 200 megavatın üzerindeki yeni 4 rüzgar enerjisi santralimizle birlikte kurulu gücümüzü rüzgar enerjisinde 550 megavata, yenilenebilir enerjide 580 megavata çıkarmış olacağız. Bugüne kadar 154 türbin ile her yıl 685 bin ton karbon azaltımı yaptık. Yeni rüzgar enerjisi santrallerimiz tam kapasite çalıştığında karbon azaltımımız yıllık toplam 1 milyon 65 bin tona yükselecek. Bu da 563 bin hektar orman arazisinin karbon azaltım performansına denk gelecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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