FIBA'dan Türk hakem Kerem Baki'ye görev
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FIBA'dan Türk hakem Kerem Baki'ye görev

Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor
FIBA'dan Türk hakem Kerem Baki'ye görev

FIBA, Türk basketbol hakemi Kerem Baki'ye FIBA Avrupa Kupası Dörtlü Final organizasyonunda görevlendirdi.

FIBA, Türk basketbol hakemi Kerem Baki'ye FIBA Avrupa Kupası Dörtlü Final organizasyonunda görevlendirdi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kerem Baki 23-25 Nisan 2021 tarihlerinde İsrail'de düzenlenecek organizasyonda görev alacak.

Kerem Baki'nin yanı sıra organizasyonda Martin Horozov (Bulgaristan), Luis Castillo Larroca (İspanya), Tanel Suslov (Estonya), Thomas Bissuel (Fransa), Igor Mitrovski (Kuzey Makedonya), Paulo Marques (Portekiz), Boris Krejic (Slovenya) ve Zdenko Tomasovic (Slovakya) düdük çalacak.

İsrail'de düzenlenecek olan FIBA Avrupa Kupası Dörtlü Finali'nde Ironi Ness Ziona (İsrail), Arged BMSLAM Stal (Polonya), CSM CSU Oradea (Romanya) ve BC Parma (Rusya) takımları mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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