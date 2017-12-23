Fıba Basketbol Dünya Kupası'nda Beş Kıtada Salonlar Doldu

Çin'de düzenlenecek FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019 yolculuğu, 72 milli takımın toplamda 76 eleme maçı oynamasıyla Kasım 2017'de resmen başlarken, FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri merkezi olarak yönetilen en büyük uluslararası spor turnuvası olmayı başardı.



Salonlara gelen 300 binin üzerinde seyirci, maçların oynandığı beş kıtada salonları doldururken, birçok taraftar da mücadeleleri televizyon veya internet üzerinden takip etti.



FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nin ilk penceresi dünyanın dört bir yanındaki 63 spor salonunda, toplamda 888 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Müsabakaları salondan izleyen kişi sayısı 300 bini geçerken, spor salonlarının çoğu yüzde 80 doluluk kapasitesini geçti. Dijital platformlar üzerinden ise 312 milyondan fazla taraftara ulaşılan ilk eleme müsabakalarında, dünyanın dört bir yanındaki milli takımlar, 31 Ağustos-15 Eylül 2019 tarihleri arasında, Çin'de ilk defa 32 takımın katılımıyla gerçekleşecek olan FIBA Basketbol Dünya Kupası için mücadele etti.



İkinci maçlar Şubat 2018'de



2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası'na aldığı iki galibiyetle lider olarak başlayan A Erkek Basketbol Milli Takımı, B Grubu'ndaki ikinci ara maçlarını 2018 yılının Şubat ayında oynayacak. Milli takım, 23 Şubat'ta İsveç, 26 Şubat'ta ise Letonya ile deplasmanda karşılaşacak. - İSTANBUL