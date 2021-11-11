FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 Türkiye: 78 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 Türkiye: 78

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 Türkiye: 78

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri D grubu ilk maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda karşı karşıya geldiği Slovenya'yı 78-62'lik skorla mağlup etti.

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri D grubu ilk maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda karşı karşıya geldiği Slovenya'yı 78-62'lik skorla mağlup etti.

Salon: Kodeljevo

Hakemler: Alexandre Deman xx, Mihkel Manniste xx, Alin Faur xx

Slovenya: Oblak xxx 21, Baric xx 4, Friskovec xx 4, Gorsic xx 8, Jakovina xx 8, Debeljak xx 6, Jelenc, Kroselj xx 8, Senicar xx 3

Türkiye : Merve Aydın xx 10, Pelin Bilgiç xx 10, Bahar Çağla Ökten xx 10, Stokes xx 11, Olcay Çakır Turgut xxx 16, Göksen Fıtık xx 3, Tuğçe Canıtez xx 4, Şerife Alperi Onar xx 5, Esra Ural Topuz xx 4, Melis Gülcan xx 4, Manolya Kurtulmuş xx 1, Sevgi Uzun

1. Periyot: 14-27

Devre: 20-46

3. Periyot: 38-64 - İSTANBUL

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 Türkiye: 78

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 Türkiye: 78

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 Türkiye: 78

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 Türkiye: 78

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 Türkiye: 78

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 Türkiye: 78

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 Türkiye: 78

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 Türkiye: 78

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 Türkiye: 78

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 Türkiye: 78

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 Türkiye: 78

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 Türkiye: 78

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 Türkiye: 78

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 Türkiye: 78

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 Türkiye: 78

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 Türkiye: 78

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 Türkiye: 78

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 Türkiye: 78

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 Türkiye: 78

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Messi'nin pozu, Türkiye'de alay konusu oldu! Yapılan paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor

Messi'nin pozu, Türkiye'de alay konusu oldu! Yapılan paylaşımlar gülmekten kırıp geçiriyor

 Türkiye-Cebelitarık maçının biletleri tükendi

Türkiye-Cebelitarık maçının biletleri tükendi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title