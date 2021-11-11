FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Slovenya: 62 Türkiye: 78
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri D grubu ilk maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda karşı karşıya geldiği Slovenya'yı 78-62'lik skorla mağlup etti.
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri D grubu ilk maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda karşı karşıya geldiği Slovenya'yı 78-62'lik skorla mağlup etti.
Salon: Kodeljevo
Hakemler: Alexandre Deman xx, Mihkel Manniste xx, Alin Faur xx
Slovenya: Oblak xxx 21, Baric xx 4, Friskovec xx 4, Gorsic xx 8, Jakovina xx 8, Debeljak xx 6, Jelenc, Kroselj xx 8, Senicar xx 3
Türkiye : Merve Aydın xx 10, Pelin Bilgiç xx 10, Bahar Çağla Ökten xx 10, Stokes xx 11, Olcay Çakır Turgut xxx 16, Göksen Fıtık xx 3, Tuğçe Canıtez xx 4, Şerife Alperi Onar xx 5, Esra Ural Topuz xx 4, Melis Gülcan xx 4, Manolya Kurtulmuş xx 1, Sevgi Uzun
1. Periyot: 14-27
Devre: 20-46
3. Periyot: 38-64 - İSTANBUL