FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: İsveç: 87 - Türkiye: 80
A Milli Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grup maçında deplasmanda İsveç'e 87-80 mağlup oldu.
A Milli Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grup maçında deplasmanda İsveç'e 87-80 mağlup oldu.
Salon: Ericsson Globe
Hakemler: Manuel Mazzoni xx, Sergei Beliakov xx, Wojciech Liszka xx
İsveç: Borg xx 6, Hakanson xxx 23, Magarity xx 13, Czerapowicz xx 12, Lindqvist xx 11, Lofberg xx 14, Spires x 4, Engstrom x 2, Pantzar x 2
Başantrenör: Hugo Lopez Munoz
Türkiye: Melih Mahmutoğlu xxx 17, Berkan Durmaz xx 11, Metecan Birsen xx 10, Semih Erden x 6, Sertaç Şanlı xxx 23, Buğrahan Tuncer xx 10, Doğuş Balbay x, Göksenin Köksal x 3, Tolga Geçim x, Kartal Özmızrak x
Başantrenör: Ufuk Sarıca
1. Periyot: 18-20 (Türkiye lehine)
Devre: 47-38 (İsveç lehine)
3. Periyot: 67-55 (İsveç lehine) - İSTANBUL