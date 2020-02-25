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FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: İsveç: 87 - Türkiye: 80

A Milli Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grup maçında deplasmanda İsveç'e 87-80 mağlup oldu.

25.02.2020 01:00 | Son Güncelleme: 25.02.2020 01:01
FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: İsveç: 87 - Türkiye: 80

A Milli Basketbol Takımı, FIBA 2021 Şampiyonası Elemeleri Grup maçında deplasmanda 'e 87-80 mağlup oldu.


Salon: Ericsson Globe


Hakemler: Manuel Mazzoni xx, Sergei Beliakov xx, Wojciech Liszka xx


İsveç: Borg xx 6, Hakanson xxx 23, Magarity xx 13, Czerapowicz xx 12, Lindqvist xx 11, Lofberg xx 14, Spires x 4, Engstrom x 2, Pantzar x 2


Başantrenör: Hugo Lopez Munoz


Türkiye: Melih Mahmutoğlu xxx 17, Berkan Durmaz xx 11, Metecan Birsen xx 10, Semih Erden x 6, Sertaç Şanlı xxx 23, Buğrahan Tuncer xx 10, Doğuş Balbay x, Göksenin Köksal x 3, Tolga Geçim x, Kartal Özmızrak x


Başantrenör: Ufuk Sarıca


1. Periyot: 18-20 (Türkiye lehine)


Devre: 47-38 (İsveç lehine)


3. Periyot: 67-55 (İsveç lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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