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Fiat ve Peugeot birleşme anlaşmasını gelecek hafta imzalayacak

Otomotiv devleri Fiat ve Peugeot'un birleşmesi için son dönemece girildi. Anlaşmanın gelecek hafta imzalanması beklenirken, birleşme ile dünyanın en büyük dördüncü araç üreticisi oluşacak.

13.12.2019 10:23 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:30

Konuya yakın kaynakların 'a verdikleri bilgiye göre Automobiles NV ile markasının sahibi PSA Group resmi birleşme anlaşmasını gelecek hafta imzalamayı hedefliyor.

DÜNYANIN 4. BÜYÜĞÜ OLACAK

Fiat-Peugeot birleşmesi ile dünyanın dördüncü büyük araç üreticisi ortaya çıkaracak.

YENİ YILDAN ÖNCE İMZALANMAK İSTENİYOR

Anlaşmanın gelecek hafta imzalanacağı iddiaları için yorum yapmayan Fiat ve Peugeot yetkilileri, hedeflerinin anlaşmayı yeni yıldan önce imzalamak olduğunu da ifade ettiler.


Haber Videosu

: Fiat ve Peugeot birleşme anlaşmasını gelecek hafta imzalayacak
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