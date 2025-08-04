Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda'nın tarihi takımlarından Feyenoord ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, rövanş öncesi evinde oynayacağı bu kritik mücadelede galibiyet arayacak; hedef, tura yükselmek. Peki, Feyenoord Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri açıklandı mı?

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ RAKİBİ: FEYENOORD

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu güçlü rakibini eleyerek grup aşamasına kalmak için sahaya çıkacak.

DEV TURNUVADA 36 TAKIM YER ALIYOR

Bu yıl 36 takımın katılımıyla düzenlenecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi, lig formatıyla oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe de bu zorlu organizasyona dahil olabilmek için Feyenoord engelini geçmek zorunda.

MAÇ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

İki ekip arasındaki ilk karşılaşma, Hollanda'da Feyenoord'un sahasında oynanacak. Rövanş ise İstanbul'da Ülker Stadyumu'nda yapılacak. Maç tarihleri 5–6 Ağustos ve 12–13 Ağustos aralığında planlanıyor. UEFA'nın resmi fikstür detaylarını 25 Temmuz'da duyurması bekleniyor.

MAÇI HANGİ KANAL YAYINLAYACAK?

Feyenoord ile Fenerbahçe arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turu karşılaşması, S Sport Plus kanalından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE'NİN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU AÇIKLANDI!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi için kadrosunu bildirdi.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yeni transferlerden Nelson Semedo ve Milan Skriniar kadroda yer aldı.

Diego Carlos,Rodrigo Becao, Omar Fayed, Ognjen Mimovic, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Burak Kapacak ve Emre Mor ise bildirilen kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin listesinde şu oyuncular bulunuyor:

"İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun"

FEYENOORD FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Fred Santos, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Jhon Duran.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ RAKİBİ: FEYENOORD

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, Hollanda'nın köklü ekiplerinden Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, bu zorlu eşleşmede rakibini saf dışı bırakarak turnuvanın grup aşamasına adını yazdırmak istiyor.

DEVLER LİGİNDE BU SEZON 36 TAKIM YER ALACAK

Bu yıl UEFA Şampiyonlar Ligi, yeni formatıyla 36 takımla oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, bu prestijli turnuvada yer alabilmek için Feyenoord'u geçmek zorunda. Avrupa'nın devlerinin mücadele ettiği bu ligde yer almak, kulüp açısından büyük önem taşıyor.

MAÇ TARİHLERİ NE ZAMAN?

İki ekip arasındaki ilk müsabaka, Feyenoord'un ev sahibi olduğu Hollanda'da gerçekleştirilecek. Rövanş karşılaşması ise İstanbul'da, Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Maçların 5–6 Ağustos ile 12–13 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Resmi fikstür açıklamasının ise 25 Temmuz tarihinde UEFA tarafından yapılması bekleniyor.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Feyenoord arasında oynanacak olan bu önemli karşılaşma, S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Taraftarlar, bu mücadeleyi canlı takip edebilecek.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU BELLİ OLDU

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi için kadrosunu resmi olarak UEFA'ya bildirdi. UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre yeni transferler Nelson Semedo ile Milan Skriniar listede kendilerine yer buldu.

Öte yandan Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Ognjen Mimovic, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Burak Kapacak ve Emre Mor ise kadro dışında bırakıldı.

Fenerbahçe'nin UEFA listesine giren isimler şunlar:

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

FEYENOORD MAÇINDA FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe'nin sahaya şu muhtemel 11 ile çıkması bekleniyor:

İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Fred Santos, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Jhon Duran.