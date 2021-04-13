İZMİR-FETÖ'ye yönelik İzmir merkezli operasyon başlatıldı (2)
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İZMİR-FETÖ'ye yönelik İzmir merkezli operasyon başlatıldı (2)

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK - Haberler | Güncel
İZMİR-FETÖ'ye yönelik İzmir merkezli operasyon başlatıldı (2)

OPERASYONLAR 49 İLDE EŞ ZAMANLI BAŞLATILDIFetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İzmir merkezli 49 ilde gece yarısından itibaren eş zamanlı başlatılan operasyonların, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik gerçekleştirildiği ifade edildi.

OPERASYONLAR 49 İLDE EŞ ZAMANLI BAŞLATILDI

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İzmir merkezli 49 ilde gece yarısından itibaren eş zamanlı başlatılan operasyonların, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik gerçekleştirildiği ifade edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik bugüne kadar 16 büyük operasyon gerçekleştirildiği bildirilirken, gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi doğrultusunda polis teşkilatında aktif görev yapan şüpheliler de tespit edildi. Gece yarısı başlatılan operasyonda da 14'ü aktif görevde olduğu belirlenen 20 polis memuru hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenilmişti.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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