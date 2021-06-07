FETÖ suçlaması yüzünden mahkemelik oldular! Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a dava açtı

Emre Belözoğlu'nun avukatı Mahir Işıkay, Ümit Özat'ın müvekkiline yönelik yaptığı açıklamalar nedeniyle hukuki işlem başlatıldığını duyurdu. Özat, "Ağzından FETÖ ile ilgili hiç kötü bir şey duydunuz mu? Terör örgütü olduğunu biz dile getiriyoruz da o niye dile getiremiyor" ifadeleri sebebiyle Emre Belözoğlu ile gerilim yaşamıştı. Bu sözler sebebiyle Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a dava açtı.

Fenerbahçe'den ayrılmasıyla Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a dava açtı. Genç hoca, kendisine "FETÖ'yü hiç kınamadı" diyen Özat'ın bu sözleri üzerine hukuki süreç başlattı.

İşte Belözoğlu'nun avukatıyla ilgili yaptığı açıklama:

"İFTİRALARA KARŞI AÇIKLAMA GEREĞİ"

"Daha önce Fenerbahçe formasını giymiş Ümit Özat'ın son dönemde sürekli gündemde kalmak için asılsız, yanlı, yanlış ve karalayıcı beyanları ile Sayın Emre Belözoğlu'nun manevi kişiliğini yıpratmaya, kişilik haklarını ihlale yönelik yalan ve iftiralarla dolu beyanları karşısında açıklama yapma gereği duyulmuştur.

"AMACI ZARAR VERMEK"

Ümit Özat söz konusu yalan, gerçek dışı, ifade özgürlüğünü aşan beyanlarıyla müvekkilim Sayın Emre Belözoğlu ve nezdinde Fenerbahçe Spor Kulübü ile mevcut yönetimine zarar verme amacı taşımaktadır.

"HAKKINDA HİÇBİR SORUŞTURMA AÇILMADI"

Özellikle hakkında hiçbir soruşturma bulunmayan ve açılmış tüm soruşturmalardan aklanarak çıkan müvekkilim Sayın Emre Belözoğlu; Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü ve Sportif Direktörü olduğu dönemlerde bu asılsız açıklamalara görevde olması nedeniyle her ne kadar cevap vermemişse de Ümit Özat'ın bunu fırsat bilerek asılsız ve karalayıcı açıklamalarına devam etmesi nedeniyle tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı, bu kapsamda tüm bu haksız ithamlarının hesabını çok yakın zamanda yargı önünde vermesi için gerekli işlemlere başladığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

ÖZAT, BELÖZOĞLU HAKKINDA NELER SÖYLEMİŞTİ?

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Özat, 'Spor Gecesi Digital' adlı YouTube hesabının konuğu olmuştu. Ümit Özat katıldığı programda, "15 Temmuz'dan bu yana Emre'nin ağzından FETÖ ile ilgili kötü bir şey duydunuz mu? FETÖ'nün terör örgütü olduğunu biz dile getiriyoruz da o niye dile getiremiyor? Ya da ona yakın olanlar bir gün çıkıp da spor camiasındakilerin, 'ya bunlar bizi kandırmış biz bunlara inandık' diye niye dile getirmiyorlar? Diyemezler çünkü hâlâ bağlantıları var" demişti.