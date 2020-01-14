FETÖ firarisi Hakan Şükür, Uber şoförlüğü yapıyor
Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan ve mal varlığına el konulan FETÖ firarisi eski milli futbolcu Hakan Şükür, Amerika Birleşik Devletleri'nde Uber şoförü oldu.
FETÖ terör örgütüne yakınlığı ile bilinen ve Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan eski milli futbolcu Hakan Şükür, Uber şoförü oldu.
KİTAP SATICILIĞI DA YAPIYOR
Alman basınında yer alan habere göre, Türkiye'deki mal varlıklarına el konulan ve 2015 yılında ABD'ye kaçan Hakan Şükür'ün açtığı kafede işlerinin kötü gittiği ve burayı kapattıktan sonra Uber şoförlüğü ve kitap satıcılığı yaptığı belirtildi.
FETÖ firarisi olarak ABD'de çeşitli işler yapan Hakan Şükür'ün ailesinin de mal varlıklarına el konulmuştu.
LÜKS İÇİNDE YAŞIYORDU
Türkiye'den ABD'ye kaçtıktan sonra kendisine lüks bir yaşam kuran Şükür, California eyaletinde 2018 yılında AA tarafından görüntülenmişti. O dönem ailesiyle ikamet ettiği evinin bedelinin bölgedeki emlak değerleme sitelerine göre 3 milyon dolar olduğu, Şükür'ün aylık 6 bin 850 dolar kira ile söz konusu evde oturduğu açık kaynaklardan tespit edilmişti.
3 milyon dolarlık evinin yanı sıra lüks arabalara düşkünlüğü dikkati çeken Şükür, evi ve işlettiği mekanının önünde beyaz renkli son model cipler ve binek aracıyla görüntülenmişti. Şükür'ün, AA tarafından görüntülendikten sonra California'nın başka bir bölgesine taşınmıştı.
Haber Videosu: FETÖ firarisi Hakan Şükür, Uber şoförlüğü yapıyor
-
Keske kandirildim deseydin Kral, ozaman birsey olmazdi sana da!Cevap Yaz 24 5 Yayından Kaldır
-
Herkes senin gibi ikiyüzlü olamıyor işte. Kimi gün kurtarma derdinde senin gibi , kimi de ahiretinin derdinde KRAL gibi ;)3 6 Yayından Kaldır
-
Arda yı Selçuk u Burak ı Caner i düşününce kızamıyorum bu adamaCevap Yaz 15 9 Yayından Kaldır
-
Rabbim, vatan millet devlet düşmanlarını hem bu dünyada hem öbür dünyada kahr-u perişan etsin. AminCevap Yaz 23 4 Yayından Kaldır
-
aynen aynen kim gerçekten vatan sevdalısı , kim gerçekten münafık bilen ancak Allahtır. o yüzden çok amin7 Yayından Kaldır
-
VAYBE KRAL, ADINI DUYUNCA TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLURDU. HEM KENDİNE HEM BİZE YAZIK ETTİNCevap Yaz 14 14 Yayından Kaldır