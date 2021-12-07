Ferrero Fındık'a, Etik Ticaret ve Sorumlu Tedarik Standardı

TRABZON (İHA) - Ferrero Fındık, Trabzon Entegre Fabrikası ile BRCGS Etik Ticaret ve Sorumlu Tedarik Standardı'nı aldı. Türkiye'de gıda sektöründe bu standardı almaya hak kazanan ilk firma olan Ferrero Fındık, dünyada da bu sertifika sahip 10 şirketten biri oldu. Türk fındık sektörünün uzun vadeli stratejik ortağı ve önemli bir işvereni olan Ferrero Fındık, bu standart ile birlikte sektöre değer katmaya devam edecek.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada "İngiltere merkezi BRCGS, gıda güvenliğinden, tüketici ürünlerine kadar perakende sektörüne yönelik standartları belirleyen uluslararası bir kuruluş. Üreticilere etik ticaret ve sorumlu kaynak yönetimi yaklaşımı oluşturmayı amaçlayan Kuruluşun verdiği 'Etik Ticaret ve Sorumlu Tedarik Standardı Sertifikası' çalışanlara adil ve saygılı yaklaşım, insan hakları, çalışan refahı, iş ve bilgi güvenliği, yolsuzluk ve rüşvet karşıtı uygulamalar gibi pek çok konuyu kapsıyor. BRCGS tüm bu süreçleri kontrol altına tutan sıkı bir denetim mekanizmasına da sahip. BRCGS tarafından yetkilendirilmiş olan üçüncü taraf belgelendirme firması olan RINA'nın, atanmış ve kalifiye denetçileri tarafından gerçekleştirilen ve başarıyla sonuçlanan belgelendirme denetimi sonrasında sertifika yayımlanmış olup sürekliliği her yıl gerçekleşen ara kontrol denetimleri ile yakından takip ediliyor. Etik Ticaret ve Sorumlu Tedarik Standardı, üst yönetim taahhüdü, etik ticaret ve sorumlu kaynak yönetimi, işe alım standartları, iş sağlığı ve güvenliği, insan hakları ve kurumsal denetim olmak üzere altı ana başlıktan oluşuyor. BRCGS Etik Ticaret ve Sorumlu Tedarik Standardı ayrıca, Dünya Tüketim Ürünleri Forumu'nun bu yıl oluşturduğu Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Girişimi (SSCI) tarafından tanınan ilk standart olma özelliğine de sahip" denildi. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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