Ferrari F1 pilotu Charles Leclerc kimdir, kaç yaşındadır?

09.09.2019 08:29

İtalya Grand Prix'sini, Ferrari'nin Monakolu genç pilotu Charles Leclerc kazandı. Ferrari F1 pilotu olmayı genç yaşta başaran yarışcı, rakipleri Mercedes pilotları Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton'a karşı pole pozisyonunu iyi korudu ve yarışın sonunda birinci olmayı başardı. Formula F1 sevenleri, Charles Leclerc kimdir, kaç yaşındadır merak edip araştırmaya başladılar. İşte genç pilotun başarılarla dolu hayatı...

CHARLES LECLERC KİMDİR?

Charles Leclerc, 16 Ekim 1997'da doğdu. Monakolu genç F1 pilotu Charles Leclerc, küçük yaşlardan itibaren karting sayesinde büyük bir deneyim elde etti. 2009'da Fransız Şampiyonu, 2010'da Monako Kart Kupası, 2011'de CIK-FIA Akademi Kupasını ve Gençler Dünya Kupası'nı kazanan Charles Leclerc, 2013 yılına kadar sıkı çalışması sayesinde world elite arasında parlamaya devam etti.

Hızlı yükselişi 2014 yılından itibaren Formula turnuvalarında etikisini gösterdi. İlk sezonunda Formula Renault'nun en iyi sürücüsü, ertesi yıl Formula 3'te en iyi sürücüsü, FIA Formula 2'nn 2017 sezonuna girmeden önce GP3 Serisini kazanarak 2016 yılında daha da yükseldi.

Ncolas Todt'un yönlendirmeleri Leclerc için kritik bir öneme sahip oldu. Sürücü Yönetmen Todt'un, 2016 yılında Ferrari Sürücü Akademisi'ne katıldı ve bu süreçte Formula 1'i tanıdı. Alfa Romeo Sauber ekibi ile ikna edici bir yılın ardından, yeni Ferrari SF 90'ı kullanmak için 2019'da seçildi.

BAŞARILARI

2009 yılında En Genç Fransız Şampiyon olarak Cadet adlı karting yarışını kazandı.

2010 yılında Monako Karting Kupası KF3 adlı organizasyonu kazanan en genç pilot

2011 yılında CIK-FIA (Dünya Karting Şampiyonası) KF3'te şampiyon olan en genç pilot, CIK-FIA akademi şampiyonu ve ERDF Masters Kart adlı Go-kart turnuvasının şampiyonu

2012 yılında 18 yaş altı CIK-FIA dünya şampiyonu, CIK-FIA KF2 Avrupa şampiyonu ve WSK KF2'nin en genç şampiyonu

2014 yılında Formula Renault ALPS turnuvasında şampiyonun yardımcısı ve en iyi çaylak

2015 yılında FIA Formula 3 Şampiyonası'nda 4. ve en iyi çaylak

2016 yılında GP3 Serisi ART Grand Prix'sinde şampiyon

2017 yılında FIA Formula 2'de şampiyon oldu.