Fernando Llorente, Galatasaray'a önerildi!
Tottenham ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Fernando Llorente, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Teknik heyet onay verirse görüşmeler başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'ne yine gruplardan katılacak olan Galatasaray'a menajerler aracılığıyla sürekli oyuncu önerisi geliyor. Sarı-Kırmızılılar'a teklif edilen son yıldız; Fernando Llorente. Tottenham ile sözleşmesi biten 34 yaşındaki İspanyol forvet, geçen sezon Premier Lig'de çıktığı 20 maçta 1 gol, 4 asistlik performans gösterdi.
ESKİ İSTİKRARINDAN UZAK
Eski istikrarından uzak olan ve zaman zaman sakatlık problemleri de yaşayan 1.94 boyundaki forvetin, maliyetinin de yüksek olması bu transferi ilk etapta zor kılıyor. Ancak teknik heyetten talep gelirse, Llorente için nabız yoklanacak.
(Fanatik)
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