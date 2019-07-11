Ferit Şahenk, Doğuş Holding'in CEO'su oldu

Doğuş Holding'in dün gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk holdingde CEO görevini de üstlenirken, CEO olarak görev yapan Hüsnü Akhan ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atandı. Akhan'ın Galataport ve inşaat işlerinden sorumlu olacağı belirtildi.

KAP'a yapılan açıklamada kararın dün yapılan yönetim kurulu toplantısında alındığı belirtildi.

ŞİRKETTEKİ GÖREV DAĞILIMI

Damla Çelikçi'nin finansman ve refinansman konusunda başkan danışmanlığı görevi üstleneceği ifade edilirken, Barış Alpay'ın Finans Direktörü olarak görevine devam edeceği kaydedildi. Akın Tavuz'un Doğuş Grubu Chief Operating Officer (COO) rolünü üstleneceği bildirilirken, Buse Özen'in İnsan Kaynakları Başkanı olarak görev yapacağı belirtildi.