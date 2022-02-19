Ferdi Kadıoğlu hangi takıma gidiyor? Amcasından çok konuşulacak transfer açıklaması

Ferdi Kadıoğlu'nun hangi milli takımı tercih edeceği tartışmalarından sonra nerede oynayacağı konusu da futbol gündeminin zirvesine yerleşti. Slavia Prag karşılaşmasında 1 gol 1 asist yapan 22 yaşındaki oyuncunun performansı taraflı tarafsız herkesi mest etti.

"NEDEN BEKLETTİLER?"

Ajansspor'da yer alan haberde Ferdi'nin amcası Recep Kadıoğlu'nun TV100'e verdiği röportajdaki ifadeler yer aldı. Recep Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin sözleşme konusunda geç kaldığını ifade etti.

"NEDEN BEKLETTİLER?"

Recep Kadıoğlu, "Ferdi Fenerbahçe'den hak ettiği kontratı alırsa kalır. Neden bu kadar beklettiler anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

"MENAJERİMİ VE KULÜBÜ BEKLEYECEĞİM"

Slavia Prag maçının ardından konuşan Ferdi Kadıoğlu muhabirin, "Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynarım diyor musun?" şeklindeki sorusuna "Menajerim Fenerbahçe ile olan görüşmeleri ilerletiyor. Sezon sonuna dek Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım. Menajerimin ve kulübün gerekli açıklamayı yapmasını bekleyeceğim" yanıtını vermişti.

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