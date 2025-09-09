Fenerbehçe Trabzonspor maçı ne zaman?

TFF'nin yaptığı açıklamaya göre Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak derbi mücadelesi, 5. haftada gerçekleştirilecek. Kadıköy'de oynanacak olan bu dev karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Spor tutkunlarının heyecanla beklediği derbinin yayın bilgileri ve tüm ayrıntıları da programla birlikte netleşti.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Fenerbahçe – Trabzonspor karşılaşmasının tarihi ve yayın bilgileri netleşti. Büyük heyecana sahne olacak dev derbi, 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Kadıköy'de oynanacak. Mücadele futbolseverler tarafından beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

5. HAFTA MAÇ PROGRAMI

13 EYLÜL CUMARTESİ

• 17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)

• 17.00 Samsunspor – Hesap.com Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

• 20.00 TÜMOSAN Konyaspor – Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

• 20.00 Beşiktaş – RAMS Başakşehir (Tüpraş)

14 EYLÜL PAZAR

• 17.00 ikas Eyüpspor – Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

• 17.00 Zecorner Kayserispor – Göztepe (RHG Enertürk Enerji)

• 20.00 Gaziantep FK – Kocaelispor (Gaziantep)

• 20.00 Fenerbahçe – Trabzonspor (Chobani)

15 EYLÜL PAZARTESİ

• 20.00 Çaykur Rizespor – Gençlerbirliği (Çaykur Didi)