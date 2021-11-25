Fenerbahçelileri sevince boğacak haber! Allahyar geri dönüyor - Haberler Spor
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Fenerbahçelileri sevince boğacak haber! Allahyar geri dönüyor

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Ukrayna ekibi Zorya'da gol makinesine dönüşen Allahyar'ın kiralık sözleşmesi aralık ayında bitiyor. Fenerbahçe, Ukrayna ekibinin yaptığı teklifi geri çevirdi. Allahyar, ocak ayında tekrar Sarı-Lacivertli formayı giyecek.

Fenerbahçe taraftarının gelişimini iç çekerek izlediği Allahyar'da korkulan olmadı. 20 yaşındaki İranlı forvet, ocak ayında Fenerbahçe'ye geri dönüyor.

Fenerbahçelileri sevince boğacak haber! Allahyar yeniden Sarı-Lacivertli formayı giyiyor

SÖZLEŞMESİ BİTTİ

Allahyar'ın 31 Aralık'ta kiralık sözleşmesi sona eriyor. Ukrayna ekibi Fenerbahçe'ye bonservis teklifinde bulundu ancak kabul edilmedi. Allahyar ocak ayında tekrar Sarı-Lacivertli formayı giyecek.

Fenerbahçelileri sevince boğacak haber! Allahyar yeniden Sarı-Lacivertli formayı giyiyor

ASİST YAPMA BECERİSİ DE GELİŞTİ

İranlı futbolcu bu sezon çıktığı 20 karşılaşmada 8 gol ve 4 asist üretti. Allahyar 2 golü Avrupa'da kaydetti. Esas bölgesi forvet olan İranlı yeteneğin kanatlarda da oynayabilmesi Fenerbahçe'nin elini bir hayli güçlendirecek.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Yorumlar (1)
Dolarla maaş olmayan adam:messi gelsin kariyeri biter öyle bir kulüp...
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