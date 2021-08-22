Fenerbahçelileri çıldırtan pozisyona Rıdvan Dilmen'den net yorum: Normal gol iptal edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçelileri çıldırtan pozisyona Rıdvan Dilmen'den net yorum: Normal gol iptal edildi

Fenerbahçelileri çıldırtan pozisyona Rıdvan Dilmen'den net yorum: Normal gol iptal edildi
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'la karşılaşıyor. Mücadelenin 26. dakikasında sarı-lacivertlilerin Luiz Gustavo'yla bulduğu golün faul gerekçesiyle iptal edilmesi tartışma konusu oldu. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen pozisyonla ilgili, "Fenerbahçe'nin normal golü iptal edildi" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmaya 26. dakikada Luiz Gustavo'nun iptal edilen golü damga vurdu. TRT Spor ekranlarında pozisyonu değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin nizami golünün sayılmadığını söyledi

Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe'nin iptal edilen golüyle ilgili yorumu şöyle:

"POZİSYON AUTA GİTSE KESİNLİKLE AUT VERECEKTİ"

"Tisserand oyuncuya geldi, itti veya ayağına değdi, ben aradım bulamadım, yardımcı bayrak kaldırdı, hakem de gördü. Kulaklıktan faul de demiştir, düdüğü ağzına götürdü, vazgeçti, bir daha götürdü, bir tahmin yaptı. Hakem tahmin yapmaz. Gördün, ya uy ya da tahmin yürütme. Tahmin yürüterek, gol olmaz diye devam ettirme. Pozisyon auta gitse kesinlikle aut verecekti. Ne oldu da yardımcıya uydun? VAR hakemi müdahale edemez, yardımcı temas gördüm demiştir. Açısı doğru, oyuncuya faul olmadığını tespit ediyor, yardımcıyı görüyor, ısrarla bir bayrak, düdüğü götürecekken indiriyor, bir daha götürüyor, Gustavo çat diye vuruyor çatala gidiyor. Antalya'da bir tane oyunu bırakan yoktu. Top ağlara gittikten sonra Boffin'in de bir isyanı vardı. Fenerbahçe'nin normal golü iptal edildi."

Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a soru: Teixeira'nın, Mesut Özil'den ne farkı var?
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a soru: Teixeira'nın, Mesut Özil'den ne farkı var?
Ali Gülhan
Haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Cimilli İbo Hande Erçel Acun Ilıcalı Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Lionel Messi Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Fenerbahçelileri çıldırtan pozisyona Rıdvan Dilmen'den net yorum: Normal gol iptal edildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 23:00:01. #1.16#

title