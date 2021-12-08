Fenerbahçeli yönetici gündeme oturan "Cincon" sözüne açıklık getirdi: Dilim sürçtü

Fenerbahçe'de yönetici Erol Bilecik karşılaşmanın ardından soyunma odasında Fenerbahçeli futbolculara yaptığı konuşmada, "Müthiş bir oyun oldu. Bizi gururlandırdınız. İşin güzel tarafı biz Galatasaray'a cincona 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, siz 7 Aralık'ta 7 tane attınız." ifadelerini kullandı. Bu sözleri tepki çeken Bilecik, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Erol Bilecik'in yaptığı açıklama şöyle:

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İKİ KULÜBÜ OLARAK ORTAYA ÇOK ÖNEMLİ BİR DURUŞ KOYDUK"

"Galatasaray Spor Kulübü ile birlikte değerli rakibimizin nazik ev sahipliğinde, Türkiye'nin en büyük iki kulübü olarak ortaya çok önemli bir duruş koyduk. Bizleri en iyi şekilde ağırlayan Galatasaray Spor ve camiasına, başta Sn. Başkan Burak Elmas olmak üzere teşekkürlerimizi sunarız. Galatasaray Spor Kulübü ile birlikte değerli rakibimizin nazik ev sahipliğinde, Türkiye'nin en büyük iki kulübü olarak ortaya çok önemli bir duruş koyduk. Bizleri en iyi şekilde ağırlayan Galatasaray Spor ve camiasına, başta Sn. Başkan Burak Elmas olmak üzere teşekkürlerimizi sunarız.

"RAKİBİMİZE KARŞI HERHANGİ BİR MAKSATLA YAPMADIM"

Ayrıca maç sonunda soyunma odasındaki aile içi konuşmam sırasında yaşanan dil sürçmesiyle oluşan talihsiz durumun, rakibimize karşı herhangi bir maksatla yapılmadığını ifade etmek isterim. Bu konunun, maçın öneminin üzerine geçmesi sebebiyle duyduğum samimi üzüntüyü başta Galatasaray Spor Kulübü ve tüm kamuoyu ile paylaşıyorum.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

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