Fenerbahçeli Valbuena ve Isla, Demir Grup Sivasspor Maçında Yok

Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak Fenerbahçe'nin iki önemli futbolcusu takımlarındaki yerini alamayacak.

MARTIN SKRTEL VE LUIS NETO TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Milli Takım arasından önce, Osmanlıspor karşılaşmasında sakatlanıp, oyundan çıkan Valbuena ve Isla'nın sakatlıkları geçen süreye rağmen düzelmedi. Bugün yapılan antrenmanda her iki futbolcu da takımla birlikte çalışmadı. Sağlık ekibinden alınan bilgiye göre Isla ve Valbuena pazar günü oynanacak karşılaşmada takımdaki yerlerini alamayacak. Isla salonda çalışırken, Valbuena ise takımdan ayrı koşu çalışması yaptı. Fransız futbolcu daha sonra fizyoterapist eşliğinde topla çalışma gerçekleştirdi. Bu arada antrenmanda milli takımlarından geç dönen Martin Skrtel ve Luis Neto, ayrı çalıştı. İki futbolcu, koşunun ardından tesislere girdi.

Sarı-lacivertliler, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.