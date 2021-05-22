Fenerbahçeli Tisserand Kapadokya'da tatil yapıyor

FENERBAHÇELİ futbolcu Marcel Tisserand, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde tatil yapıyor.

FENERBAHÇELİ futbolcu Marcel Tisserand, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde tatil yapıyor.

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle Fenerbahçe'de forma giyen savunma oyuncusu Marcel Tisserand, eşi Laura ve çocuklarıyla birlikte Kapadokya bölgesine gitti. Burada ailesiyle birlikte tatil yapan Kongolu futbolcu, Kapadokya'da tarihi mekanları gezdi. Ailesiyle birlikte sıcak hava balonuna binen futbolcu, bölgeyi yüksekten izledi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Tisserand, "Türkler her zamanki gibi misafirperver. Teşekkürler Kapadokya" dedi.- Nevşehir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün