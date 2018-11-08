Fenerbahçeli Taraftarlar, Anderlecht Maçında Fatih Terim'e Küfür Etti

Fenerbahçe ile Anderlecht arasında Ülker Stadyumunda oynanan maçta tribünler büyük ölçüde doldu. Sarı lacivertli taraftarlar, takımlarının Anderlecht ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçına ilgi gösterdi.

İlk yarının son dakikalarına doğru sarı-lacivertli taraftarlar bir süre Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e küfürlü tezahüratta bulundu. Taraftarlar, bir kaç dakika boyunca "Fatih Terim A... A..." tezahüratı yaptı.