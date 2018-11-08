Fenerbahçeli Taraftarlar, Anderlecht Maçında Fatih Terim'e Küfür Etti

Ben anlamıyorum bu ülkede olanları aklım fikrim almıyor. Bir maç oynanıyor ve adına dünya derbisi!!!! deniyor futbol kalitesi adına hiç bir şey oynanmıyor. Futbol değil sanki kör döğüşü. Sonra kendini bilmez futbolcular sanki çok iyi bir maç izletmişler gibi gidip birbirlerini yumrukluyor. Sonra bu da yetmezmiş gibi yöneticiler teknik adamlar olaya müdahil oluyor. Sonra trübünler fatih terime küfür ediyor sonra futbol neden ilerlemiyor!!!!Bunun Fenerbahçesi Galatasarayı Beşiktaşı yok hepsi aynı
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