Fenerbahçeli Taraftarlar, Anderlecht Maçında Fatih Terim'e Küfür Etti

UEFA Avrupa Liginde Anderlecht'i konuk eden Fenerbahçe'de taraftarlar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e küfürlü tezahüratta bulundu.

Fenerbahçeli Taraftarlar, Anderlecht Maçında Fatih Terim'e Küfür Etti

Fenerbahçe ile Anderlecht arasında Ülker Stadyumunda oynanan maçta tribünler büyük ölçüde doldu. Sarı lacivertli taraftarlar, takımlarının Anderlecht ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçına ilgi gösterdi.

İlk yarının son dakikalarına doğru sarı-lacivertli taraftarlar bir süre Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e küfürlü tezahüratta bulundu. Taraftarlar, bir kaç dakika boyunca "Fatih Terim A... A..." tezahüratı yaptı.

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YORUMLAR (36)

  • KANUNİ SÜLEYMAN TOPBAŞ:
    Ben anlamıyorum bu ülkede olanları aklım fikrim almıyor. Bir maç oynanıyor ve adına dünya derbisi!!!! deniyor futbol kalitesi adına hiç bir şey oynanmıyor. Futbol değil sanki kör döğüşü. Sonra kendini bilmez futbolcular sanki çok iyi bir maç izletmişler gibi gidip birbirlerini yumrukluyor. Sonra bu da yetmezmiş gibi yöneticiler teknik adamlar olaya müdahil oluyor. Sonra trübünler fatih terime küfür ediyor sonra futbol neden ilerlemiyor!!!!Bunun Fenerbahçesi Galatasarayı Beşiktaşı yok hepsi aynı
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  • -:
    BU KÜFÜR İŞİNİN BAŞI HER ZAMAN FB DİR . SÜLEYMAN SEBA ALİ SAMİYENE DURDUK YERE KÜFÜR EDEN TARAFTARDAN NE BEKLENİRKİ . ONDAN SONRADA BJK VE GS TARAFTARLARIDA ŞÜKRÜ SARAÇOĞLUNA ETMEYE BAŞLADI . AZİZ GİTTİ ÇİRKEFLİK BİTER DEDİK AMA BU FB TARAFTARININ KANINDA VAR ÇİRKEFLİK .
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