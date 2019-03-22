Fenerbahçeli Soldado'yu Yakan O Madde

Roberto Soldado'nun; 20 maç oynaması halinde otomatik olarak bir yıl daha Fenerbahçe'de kalmasını sağlayacak sözleşmede "En az 1 devreyi tamamlamalı" şartı işi bozdu.

Fenerbahçeli Soldado önceki gün sözleşmesindeki opsiyonun uzama ihtimalinin kalmadığını açıkladı. Sezon başında, oyuncunun 20 resmi maçta forma giymesi halinde anlaşmanın uzayacağı bildirilmiş ve futbolcu 19 resmi mücadelede görev yapmıştı. Opsiyonun neden devreye girmediği gerçeği ortaya çıktı.

KAYSERİSPOR MAÇI SAYILMADI

Soldado'nun bir maçta forma giymiş sayılması için, resmi bir karşılaşmanın en az bir devresini tamamlaması gerektiği öğrenildi. Yani, İspanyol oyuncunun ilk 11'de sahaya çıkmadığı ve ilk yarı bitmeden oyundan alındığı mücadeleler oynanmamış kabul ediliyor. Bu noktada Kayserispor maçı Soldado için hayli kritikti. Soldado sezon başından bu yana 19 resmi maçta görev yaptı ancak 11'inde en az bir devreyi tamamladı.

VALBUENA'DA DURUM FARKLI

İspanyol yıldız, Kayserispor maçının 45. dakikasında hakemle girdiği diyalog sonrasında gördüğü kırmızı kart ile adeta kendi kendini imha etti; bu kırmızı ile hem devreyi tamamlayamadı hem de bir sonraki hafta cezalı oldu. Sözleşmesindeki şartlar gereği 11 maçta görev yapmış görünen Soldado, kalan 8 maçta 90 dakika forma giyse de sözleşmesi otomatik uzamayacak. Valbuena'da ise durum farklı. Şu ana kadar 24 maçta görev yapan Fransız yıldız, kalan maçlarda 1 dakika dahi oynasa, gelecek sezon için sözleşmesi aynı şartlarda otomatik olarak uzayacak.