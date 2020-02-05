: Fenerbahçeli Rami'nin eski sevgilisi Pamela Anderson, 5. kez boşandı!

05.02.2020 00:32 | Son Güncelleme: 05.02.2020 00:42

ABD'li oyuncu Pamela Anderson, 12 gün önce evlendiği ünlü yapımcı Jon Peters ile boşandı. Anderson, 74 yaşındaki Peters ile Ocak ayının sonunda evlenmişti. Amerikan basınında yer alan haberde Anderson'un, "Hayattan ve birbirimizden ne istediğimizi anlamamız gerekiyor. Bu dönemde sizin desteğinize güveniyoruz. Hayat bir seyahat, aşk ise bir süreçtir" dediği ifade edildi. Pamela Anderson daha önce rock müzik yıldızları Tommy Lee, Kid Rock ve iki kez de yapımcı Rick Salomon ile evlenmişti.

Bilindiği üzere Pamela Anderson, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Adil Rami ile de bir dönem ilişki yaşamıştı.

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