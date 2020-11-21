Fenerbahçeli Mert Hakan'ın nefis golü sosyal medyayı salladı

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Gençlerbirliği maçında nefis bir gole imza attı. Mert'in golü sosyal medyada gündem olurken "sezonun golü" yorumları yapıldı.

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada sarı lacivertli formayı ilk 11'de şans bularak ilk kez terleten Mert Hakan Yandaş, yeni takımında golle tanıştı.

Daha önce sonradan oyuna girdiği 6 karşılaşmada fileleri havalandırma şansı yakalayamayan 26 yaşındaki oyuncu, Gençlerbirliği maçında perdeyi açtı. 14. dakikada ceza sahası dışından uzak köşeye sert bir vuruş yapan Mert Hakan, hasretini de dindirmiş oldu.

Golün ardından büyük sevinç yaşayan yıldız futbolcu, gölü yedek kulübesindeki Sadık Çiftpınar'la kutladı.

"SEZONUN GOLÜ"

Mert'in nefis golü sonrası sosyal medyada "sezonun golü" yorumları yapıldı.