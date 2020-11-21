Fenerbahçeli Mert Hakan'ın nefis golü sosyal medyayı salladı
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Fenerbahçeli Mert Hakan'ın nefis golü sosyal medyayı salladı

21.11.2020 16:42 | Son Güncelleme: 21.11.2020 16:56
Fenerbahçeli Mert Hakan'ın nefis golü sosyal medyayı salladı

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Gençlerbirliği maçında nefis bir gole imza attı. Mert'in golü sosyal medyada gündem olurken "sezonun golü" yorumları yapıldı.

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada sarı lacivertli formayı ilk 11'de şans bularak ilk kez terleten Mert Hakan Yandaş, yeni takımında golle tanıştı.

Daha önce sonradan oyuna girdiği 6 karşılaşmada fileleri havalandırma şansı yakalayamayan 26 yaşındaki oyuncu, Gençlerbirliği maçında perdeyi açtı. 14. dakikada ceza sahası dışından uzak köşeye sert bir vuruş yapan Mert Hakan, hasretini de dindirmiş oldu.

Golün ardından büyük sevinç yaşayan yıldız futbolcu, gölü yedek kulübesindeki Sadık Çiftpınar'la kutladı.

Fenerbahçeli Mert Hakan'ın nefis golü sosyal medyayı salladı

"SEZONUN GOLÜ"

Mert'in nefis golü sonrası sosyal medyada "sezonun golü" yorumları yapıldı.

Haber Yorumları (2)
ALİ: Ya ne sezonun golü ya. . Klasik ceza sahası dışından bir gol. İlk defa mı maç izliyorsunuz ? Anadolu takımlarında şimdiye kadar ne kadar enfes goller atıldı. Gidin izleyin. Bu gole sezonun golü kimse demez.
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KAA: emek hırsızları penaltımı lan o pozisyon.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 17:12:20. #1.14#
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