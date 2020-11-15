Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı
15.11.2020 17:30 | Son Güncelleme: 15.11.2020 17:42
Karagümrük karşılaşmasında tecrübeli kaleci Harun Tekin'in sağ elmacık kemiği kırıldı. Başarılı eldiven hastaneye kaldırıldı ve ameliyat edilecek.
Hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşan Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Harun Tekin, talihsiz bir sakatlık yaşadı.
Karşılaşma 3-1 Fenerbahçe üstünlüğüyle sürerken 61. dakikada gelişen Karagümrük atağında Karagümrük'ün Türk asıllı İsveçli futbolcusu Jimmy Durmaz ile çarpışan Tekin'in elmacık kemiği kırıldı. Hemen hastaneye kaldırılan tecrübeli eldiven, ameliyat edilecek.
31 yaşındaki file bekçisi sakatlık sonrası yerini Oytun Özdoğan'a bıraktı.
LİGDE FORMA GİYMEDİ
2018 yılında Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Harun Tekin, bu sezon ligde forma şansı bulamadı.